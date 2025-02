Dschungelcamp-Star Hanka Rackwitz: Hund Maxik ist ihre Heizung

Hanka Rackwitz, bekannt aus dem Dschungelcamp, lebt in einem märchenhaften Schloss. Im Winter jedoch kämpft sie mit eisigen Temperaturen. Ihre Lösung? Hund Maxik, der als treuer Begleiter und persönliche Heizung fungiert.

Hanka Rackwitz, bekannt aus dem Dschungelcamp, erlebt in ihrem prachtvollen Schloss im Winter eine besondere Herausforderung: Die eisigen Temperaturen. Trotz Heizung schafft es die Temperatur in den hohen, ungedämmten Räumen kaum über 20 Grad. Die ehemalige TV-Dschungelbewohnerin sucht nach einer kostengünstigen Lösung, um warm zu bleiben, und findet sie in ihrem Hund Maxik. Das Schloss aus dem 12. Jahrhundert mit seinen alten Jugendstil-Heizkörpern ist nicht mehr voll funktionsfähig.

Die Heizkörper sind zum Teil verrostet und entlüften nicht mehr richtig, wodurch nur die Hälfte der Leistung erreicht wird. Bei Sturm zieht es zudem durch die großen Fenster. Hanka Rackwitz möchte jedoch nicht auf große Heizkosten ausgeben. Da sie monatlich mit einem geringen Geldbetrag auskommen muss, lehnt sie größere TV-Engagements meist ab, die sie jedoch aufgrund ihrer Angst- und Zwangsstörungen, die sie nach dem Mauerfall entwickelt haben soll, ablehnt. Maxik übernimmt daher die Rolle des Wärmespenders und kuschelt an Hanka Rackwitz, um ihr Wärme zu liefern.Für Hanka Rackwitz ist ihr Hund mehr als nur ein treuer Begleiter - er ist ihre ganz persönliche Heizung. Maxik, eine Mischung aus Labrador und Dackel, ist hochintelligent und spart so Heizkosten. Ihre Wärme-Trick? Hanka Rackwitz wickelt sich in einer großen Kuscheldecke um, lässt sich dann auf den Sessel neben dem Feuer fallen und Maxik kuschelt sich an sie. Maxik ist jedoch mehr als nur ein kuscheliger Hund. Er wird sogar darauf trainiert, Holz für den Kachelofen zu holen. Hanka Rackwitz sägt das Feuerholz selbst mit der Kettensäge zurecht und lagert es in ihrer Werkstatt ein





