Dschungelcamp Stars: Wer hat die meisten Follower gewonnen?

Nach dem Dschungelcamp ist wie immer vor dem Medienrummel! Welche Dschungelcamp-Stars haben in dieser Staffel die meisten Follower auf Instagram gewonnen?

17 Tage lang kämpften die Dschungelstars, weinten, stritten sich und übertrafen sich selbst. Ihre Popularität in den sozialen Medien wuchs ebenfalls. Aber welcher Star hat in dieser Staffel die meisten Follower auf Instagram gewonnen? (Stand: 10. Februar 2025). Fest steht: Nach dem Dschungel ist wie immer vor dem Medienrummel! Künstleragent Markus Krampe verrät uns im oben gezeigten Video, wer vermutlich am überraschendsten von der Teilnahme profitiert.

An dem Ende der Staffel erreichte der Kandidat an letzter Stelle mit 1.325 gewonnenen Followern den wenigsten Zuwachs. Zu seiner Verteidigung: Der 67-Jährige hat gerade erst mit Social Media begonnen, bevor er ins Camp einzog, folgten ihm gerade mal 80 Menschen. Auch David Klein konnte sich (noch) nicht in das Herz der Instagram-Nutzer schießen. Er konnte nur 8.800 Follower dazu gewinnen. Damit liegt er immer noch unter 20.000 Follower (19.400). Im Gegensatz dazu hat vor seiner Dschungelcamp-Teilnahme schon in einer höheren Instagram-Liga gespielt, hatte schon 279.000 Follower. Dazu kamen aber nur 13.000. Alessia Herren belegt den dritten Platz – wie ihr Papa Willi damals. Sie war zwar weit entfernt von den 100.000 Euro Preisgeld, dafür hat Yeliz Koç jetzt mehr als 100.000 neue Follower (+129.000). Das Reality-Sternchen hatte schon vor ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” die meisten Follower, jetzt kratzt sie an der Millionengrenze. Den Dschungelcamp-Spaß im TV und auf RTL+ genießen Nach dem Dschungelcamp ist vor dem großen Wiedersehen. Am 10. Februar treffen sich alle Promis nochmal zur großen Aussprache im Baumhaus. Natürlich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. auf RTL+ auch die aktuelle und vergangene Staffeln von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum Streamen. „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” wird mit Live-Untertiteln ausgestrahlt. Erhältlich ist der Service im linearen TV über die STTL-Taste auf Fernbedienungen (über DVB)





