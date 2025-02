Dschungelcamp-Streit: Edith und Anna-Carina liefern sich beim Wiedersehen einen erneuten Schlagabtausch

Der Streit zwischen Edith Stehfest und Anna-Carina Woitschack aus dem Dschungelcamp 2023 eskaliert beim Wiedersehen. Edith beschwert sich über Anna-Carinas vermeintliche Auslachterei, während Anna-Carina ihre Fassung bewahrt und Edith ihrer vermeintlichen Übertreibungen bezichtigt.

Die jungle camp-Ausgabe 2023 ist vorbei, doch der Streit zwischen den beiden Kandidatinnen Edith Stehfest (29) und Anna-Carina Woitschack (32) geht weiter. Während des Camps waren die beiden oft im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen, obwohl Anna-Carina kurz vor ihrem Ausscheiden stand. Nach ihrem Auszug aus dem Camp schienen sich weder Edith noch Anna-Carina daran zu bemühen, die verschiedenen Streit punkte zu klären, die sich während ihrer gemeinsamen Zeit im Camp angehäuft hatten.

Doch nun, beim großen Wiedersehen am Montagabend bei RTL, wird es wieder richtig wild. Die Sendung bietet die perfekte Bühne für einen erneuten Vorwurfsmarathon, der die Zuschauer in die Tiefen des Dschungel-Konflikts eintauchen lässt. Edith beschwert sich unter anderem darüber, dass Anna-Carina sie ausgelacht habe und Pierre Sanoussi-Bliss (62) mit der Faust auf sie zugegangen sei (während er die Faust nur zum „Einchecken“ streckte). Doch diese Vorwürfe können weder Anna-Carina noch Pierre akzeptieren. Anna-Carina kann es nicht lassen, Edith beim Wiedersehen erneut nachzuhaken und fragt: „Hab ich dich je ausgelacht?“, wobei sie auf Erlebnisse bei der Essenszubereitung hinweist, bei denen Stehfest den Eindruck hatte, dass Anna-Carina so reagiert hätte. Die 32-Jährige erhebt ihre Stimme und sagt sichtlich emotional: „Weil ich es nicht mehr hören konnte und nicht mehr ertragen konnte. Ich habe 14 Tage mein Maul gehalten.“Edith scheint von dieser direkten Reaktion überrascht zu sein, doch Anna-Carina legt nach und betont, dass sie in der Vergangenheit immer versucht hat, ein gewisses „Niveau“ zu halten. Während ihres Aufenthalts im Camp war es ihr wichtig, ein höheres Maß an Respekt und Anstand zu bewahren. Erst als es zu unvermeidlichen Konflikten kam, zeigte sie ihre emotionalere Seite. Diesen Ausbruch gab es dann kurz nach Ende der Staffel – nicht mehr im Camp, sondern beim Wiedersehen.





