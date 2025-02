Dschungelcamp-Wiedersehen bei RTL: Alle Star-Camper im Baumhaus

Das große Wiedersehen im Dschungelcamp läuft am Montag, 10. Februar 2025, um 20.15 Uhr bei RTL. Alle Star-Camper treffen sich im Baumhaus, feiern die Dschungelkönigin Lilly Becker und blicken auf die gemeinsame Zeit zurück. Die Highlights der vergangenen Staffel werden ebenfalls gezeigt.

Das Dschungelcamp-Voting-Ergebnisse: Wie knapp war Lilly Beckers Sieg vor Pierre und Alessia und wie deutlich musste Sam Dylan immer wieder in die Dschungelprüfung? Bei großen Wiedersehen im Baumhaus treffen sich alle Star-Camper wieder, feiern die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig 2025 und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Außerdem werden die bemerkenswertesten Szenen der vergangenen Staffel gezeigt. Das große Wiedersehen läuft am Montag, 10. Februar 2025, um 20.15 Uhr bei RTL. Das war's mit der Dschungelkrone! Dieser Reality-Star musste das Camp verlassen. Hier sind alle TV-Sendetermine: Folge 2: Samstag, 25. Januar 2025 von 20.15 bis 22.30 Uhr bei RTL Folge 4: Montag, 27. Januar 2025 von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL Folge 6: Mittwoch, 29. Januar 2025 von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL Folge 8: Freitag, 31. Januar 2025 von 20.15 bis 23.15 Uhr bei RTL Folge 10. Sonntag, 2. Februar 2025 von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL Folge 12: Dienstag, 4. Februar 2025 von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL Folge 14: Donnerstag, 6. Februar 2025 von 20.15 Uhr bis 22.15 bei RTL Folge 16: Samstag, 8. Februar 2025 von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen” am Montag, 10. Februar von 20.15 Uhr bis 23.25 Uhr bei RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel” am Sonntag, 23. Februar von 20.15 Uhr bis 22.15 bei RTL.Die Kandidaten kämpften um Sterne. Alessia nahm die Prüfung „Ich schaff das nicht!”, Lilly entschied sich für „Ich kann das nicht!” und Pierre wählte „Ich will das nicht!”. Warteten die Kult-Prüfung „Creek der Sterne” - und dort gelang ihnen eine Premiere: Zum ersten Mal im Dschungelcamp 2025 holten die Kandidaten alle möglichen Sterne - fünf von fünf! Ihr Glück. Im Gegensatz zu Anna-Carina brechen Edith und Timur die Prüfung nicht ab - doch Sterne erspielen sie auch keine! In die Dschungelprüfung „Stock-Schauer” - doch schon wieder gibt es keine Sterne! Zum fünften Mal in diesem Jahr brechen die Kandidaten eine Prüfung ab! Von ihren Mitcampern zur Prüfung gewählt und bekommen bei „Dinnieren oder Blamieren” gut aufgetischt. Mit vier von neun möglichen Sternen kehren die beiden zurück ins Camp.: Er schlug sich wacker auf der „Karriere-Leider”, scheitert am Ende aber an der Kletterwand - das machte null von zwölf möglichen Sternen. In den „Dschungel-Kiosk”. Auf dem Programm steht eine Essensprüfung - Lilly erspielt drei Sterne, Sam zumindest einen, Yeliz keinen. Insgesamt sammeln die Stars also vier von zwölf möglichen Sternen. Zur Dschungelprüfung „Der große Preis von Murwillumbah” antreten: Das Trio gibt alles und holt schließlich zehn von zwölf möglichen Sternen. An seiner Seite um Sterne. Half leider nicht viel - Sam brach die Prüfung ab und die beiden kehrten mit null Sternen zurück ins Camp. Erneut ein „Vielleicht” - und wieder traf es Sam. Er trat alleine in der Dschungelprüfung an Tag 3 an und brach wieder ab - null Sterne! Beim Gedanken daran, was einem im Dschungelcamp tagtäglich über den Weg läuft, kann einem schon mal mächtig die Düse gehen. Aber keine Sorge, wir kümmern uns natürlich um unsere Promis. (41) übernehmen wieder die Moderation von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!”. Nach Dirk Bach (†51) und Daniel Hartwich (46) ist Jan Köppen der dritte Moderator, der beim Dschungelcamp an der Seite von Sonja Zietlow steht. Auch sie liebt ihn auch für seine spitze Zunge. „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach“ mit Angela Finger-Erben startet am 24. Januar 2025 und läuft jeden Tag bis auf wenige Ausnahmen live direkt nach dem Dschungelcamp bei RTL. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach' im RDschungelcamp geht natürlich nicht ohne offiziellen Podcast: Maribel de la Flor ist 2025 für euch im Promihotel und versorgt euch von hier mit Insights. Hört unbedingt rein! Mit der brandneuen Version von „Someone For Me“ liefert keine andere als Pop-Ikone Kylie Minogue gemeinsam mit dem deutschen Dance-Duo YouNotUs die Hymne zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”. „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” wird in Australien gedreht. Die Legenden-Staffel im Sommer 2024 fand in Südafrika statt. Dort wurde 2022 während der Corona-Pandemie bereits die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” gedreht.





Dschungelcamp Wiedersehen Lilly Becker RTL Star-Camper Dschungelkönig Dschungelkönigin TV-Sendetermine

