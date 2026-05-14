DSDS-Juroren Lombardi und Pocher diskutieren neue Regeln für RTL-Show

Pietro Lombardi und Oliver Pocher diskutieren neue Regeln für die RTL-Show DSDS. Pietro Lombardi hat den Sieg bei DSDS 2011 und ist einer der bekanntesten Gesichter. Oliver Pocher ist bekannt für seine Rolle in "Die Höhle der Löwen" und war Juror bei DSDS.

Pietro Lombardi (33) ist eines der bekanntesten DSDS -Gesichter. 2011 siegte er, kehrte danach mehrfach als Juror an der Seite von Dieter Bohlen (72) zurück. Alles neu bei DSDS ?

Kurz nach dem Finale diskutieren Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) über mögliche neue Regeln für die RTL-Show! Warum? In ihrem Podcast "Die Patchwork Boys" sprechen die beiden darüber, dass sich das Format verändert hat. Denn eigentlich galt: Wer es einmal in die Liveshows der Castingshow geschafft hatte, durfte nicht erneut am Wettbewerb teilnehmen.

In diesem Jahr gab es aber eine Sonderstellung: Menowin Fröhlich (38) war schon vor Jahren einer der bekanntesten Kandidaten der Show, schaffte es 2010 bis ins Finale – und verlor knapp. Trotzdem durfte er wieder antreten und holte sich nun 2026 den Sieg. Menowin Fröhlich (38) hat es geschafft: 16 Jahre nach seinem verlorenen Finale siegte er nun am 9. Mai 2026 bei DSDS, könnte das wahr werden.

Pocher im Podcast: "Wir haben noch einen Gag gemacht. Haben gesagt: eine Allstars-Staffel. Jetzt sollen alle mitmachen.

" Auch wer schon einmal im Finale war, soll dabei sein dürfen. "Es wird wirklich spannend. Es kann sein, dass nächstes Jahr die Top 10 die Top 10 von 2012 ist", meint Pietro. Und: Er denkt sogar laut über ein eigenes Comeback nach: "Vielleicht mache ich auch mit.

" Pocher feiert diesen Gedankengang: "Ja, mach mal mit. " Wobei Pietro seinen DSDS-Triumph nicht mehr überbieten könnte, denn 2011 holte er sich den Sieg. DSDS-Finale 2011: Pietro Lombardi mit seiner damaligen Freundin Sarah Engels (beide waren damals 18). Pietro gewann die Show, Sarah belegte Platz zwei





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