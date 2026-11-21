Alexander Klaws und Juliette Schoppmann treten 20 Jahre nach ihrem DSDS-Finale gemeinsam auf. Die Sänger performen ein Duett in der Giovanni Zarrella Show im ZDF.

Die beiden ersten Kandidaten der deutschen Reality-Sing-Show "Deutschland sucht den Superstar", Alexander Klaws und Juliette Schoppmann, bereiten ein historisches Wiedersehen vor. Die beiden Stars, die im Jahr 2003 als Jugendliche das erste Finale der Sendung prägten, stehen nun mehr als zwei Jahrzehnte später wieder gemeinsam auf einer Bühne. Dieses spezielle Ereignis findet am kommenden Samstagabend statt, wenn das ZDF die " Giovanni Zarrella Show" ausstrahlt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr und verspricht ein emotionales Rückblickserlebnis für Millionen von Zuschauern.

Nostalgie-Moment im ZDF am Samstagabend

Das Duett von Alexander Klaws und Juliette Schoppmann dient als musikalischer Höhepunkt einer speziellen Episode der Talkshow, die unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" läuft. Moderator Giovanni Zarrella holt die beiden Sängerinnen und Sänger zurück an ihren ursprünglichen Anfangsort, die Bühne von DSDS. Der Auftritt ist Teil einer musikalischen Hommage, die Zarrella gemeinsam mit seiner Band und weiteren Gästen vorbereitet hat. Ziel ist es, Menschen zu ehren, die selten im Rampenlicht stehen, wie ehrenamtliche Helfer und stille Helden des Alltags, die sich unentgeltlich für andere einsetzen. Die beiden DSDS-Pioniere verkörpern genau diese Verbindung zwischen Vergangenheit und gesellschaftlichem Engagement.

Also read Alexander Zverev qualifiziert sich als Gruppenerster für das Halbfinale der Tennis-WM

Historische Dynamik der ersten DSDS-Staffel

Die Spannungen und Freundschaften der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sind bis heute in Erinnerung. Im Jahr 2003 waren Alexander Klaws damals 19 Jahre alt und Juliette Schoppmann 22 Jahre alt, als sie im Finale um den Titel des ersten deutschen Superstars kämpften. Juliette galt lange Zeit als die klare Favoritin mit der großen Stimme. Alexander Klaws startete jedoch in den Liveshows nicht als sicherer Gewinner und lag erst in den letzten drei Shows im Zuschauervoting vorn. Im Finale setzte er sich schließlich deutlich durch, indem er rund 70 Prozent der Zuschauerstimmen auf sich vereinen konnte, während Juliette Schoppmann auf rund 30 Prozent kam. Trotz der Konkurrenz bestand von bösem Blut keine Spur, da Juliette sich herzlich für den Sieger freute.

Advertisement

Karrierewege nach dem DSDS-Sieg

Seit ihrem triumphalen Sieg im Jahr 2003 hat sich die Karriere von Alexander Klaws stark diversifiziert. Er eroberte nicht nur die Chartspitzen, sondern konnte sich auch auf der Musicalbühne als internationaler Star etablieren. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört die Titelrolle des Tarzan, die er unter anderem am Theater des Westens übernahm. Später folgte die Hauptrolle in der Musical-Adaption von "Ghost". Privat fand er 2010 auf der "Tarzan"-Bühne seine große Liebe, Nadja Scheiwiller, die damals Jane spielte. Das Paar ist seit 2019 verheiratet und lebt mit ihren drei Söhnen eine glückliche Familieneinheit. Juliette Schoppmann blieb der Musikbranche ebenfalls treu und arbeitet heute als Vocal-Coach und Mentorin. Sie unterstützt dabei junge Talente, etwa auch in der aktuellen Produktion von DSDS, und hilft ihnen bei dem Abenteuer, das einst ihr eigenes Leben grundlegend veränderte.

Galetteschema der Giovanni Zarrella Show

Neben dem Duo-Act von Klaws und Schoppmann präsentiert die Sendung am Samstagabend ein breites Spektrum an internationalen und nationalen Musikgrößen. Zu den weiteren Gästen zählen unter anderem Howard Carpendale, Maite Kelly, Kerstin Ott, Matthias Reim, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze und Tim Bendzko. Für internationalen Glanz sorgt Ronan Keating, der ebenfalls als Gast erwartet wird. Besonders bemerkenswert ist das gemeinsame Auftritten der Künstler Peter Maffay und Johannes Oerding. Allerdings gab es kurzfristige Änderungen im Programm: Die Band PUR musste ihren geplanten Auftritt absagen, da Sänger Hartmut Engler erkrankt ist. Nach Informationen von BILD leidet er an einem grippalen Infekt. Die verbleibende Besetzung sorgt jedoch für eine vielfältige musikalische Bandbreite, die das Dankeschön-Motto der Sendung unterstreicht.