Die Marktanalyse des Branchenverbands VATM zeigt, dass DSL trotz des Glasfiberausbaus weiterhin die wichtigste Technik ist. Das Verständnis von Nutzern scheintMatch zu machen, da DSL sowohl in der Zahl der Anschlüsse als auch bei der aktiven Nutzung vorne liegt.

Viele Haushalte in Deutschland nutzen weiterhin DSL , obwohl der Glasfaserausbau hierzulande voranschreitet. Die Marktanalyse des Branchenverbands VATM zeigt, dass ein schnelles Aus für die Kupferleitungen laut Prognosen nicht in Sicht ist.

Das gilt auch für das Ziel, bis 2030 alle Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass DSL auf absehbare Zeit die wichtigste Technik bleibt. Nach der Prognose sollen Ende 2026 insgesamt 38,1 Millionen Breitbandanschlüsse aktiv sein. Darin entfallen 21,8 Millionen auf DSL.

Das entspricht 57,2 Prozent. Glasfaseranschlüsse kommen auf 7,8 Millionen aktive Anschlüsse und einen Anteil von 20,5 Prozent. Kabel liegt mit 8,5 Millionen Anschlüssen bei 22,3 Prozent. Rechtzeitig kommen die Telekom-Wettbewerber mit 69,6 Prozent der angeschlossenen Glasfaseranschlüssen.

Ihre Vorzugstellung bei den aktiv genutzten Anschlüssen liegt bei 65,4 Prozent. Andreas Walter von Dialog Consult, der die Marktanalyse im Auftrag des VATM erstellte, sagte: "Die Endes 2026 könnten laut VATM rund 32 Millionen Haushalte und kleinere Unternehmen Glasfaser nutzen. Tatsächlich angeschlossen sind aber nur 12,5 Millionen, aktiv genutzt werden 7,8 Millionen Anschlüsse. Experten halten eine Abschaltung bis 2030 daher für schwierig.

Viele Haushalte seien mit dem aktuellen DSL-Tempo zufrieden, solange schnelleres Internet benötigt wird.





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