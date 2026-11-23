Die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft tritt zur neuen Saison an. Philipp Raimund und Selina Freitag sind Top-Kandidaten für vordere Platzierungen im Weltcup.

Die Saison der Skispringer beginnt Mitte November im norwegischen Lillehammer und endet erst Ende März mit dem traditionellen Skifliegen im slowenischen Planica. Die DSV-Adler wollen auch in diesem Winter wieder voll angreifen und vordere Platzierungen einfahren. Die Vorbereitung auf die neuen Wettkampfformate und die strengen Termine steht nun im Fokus der deutschen Truppe.

Historische Erfolge definieren neue Ziele

In der vergangenen Saison begeisterte Philipp Raimund mit seinem Olympiasieg und schloss den Weltcup als Gesamtsiebter ab. Dieser Erfolg setzt einen hohen Standard für die aktuelle Kampagne, da alle Teilnehmer wissen, dass die Konkurrenz deutlich schneller geworden ist. Seine Leistung markiert einen wichtigen Meilenstein für den deutschen Skisport und festigt seine Position als Top-athlet.

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Bei den DSV-Frauen landete Selina Freitag als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung. Sie zeigt damit konstante Form und gehört zu den Favoritinnen für weitere Podiumsplätze. Ihre Konstanz im Feld der Spitzensportlerinnen unterstreicht die starke Aufstellung der deutschen Frauenteams.

Die Prevc-Dynastie behauptet den Thron

Die große Kristallkugel bleibt vorerst in einer Familie. Während der Slowene Domen Prevc bei den Männern seinen Gesamtsieg verteidigen will, geht bei den Frauen seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelverteidigerin ins Rennen. Diese familiäre Dominanz im Weltcup-System erfordert von den Verfolgern höchste Konzentration und taktische Präzision.

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Domen Prevc hat sich als unangefochtener König der Piste etabliert und wird seine Technik weiter verfeinern. Nika Prevc hingegen muss sich gegen die aufstrebenden deutschen Athletinnen wie Selina Freitag behaupten. Die Dynamik im Feld der Präc-Geschwister bestimmt maßgeblich den Verlauf der Gesamtwertung.

Kalenderplanung für Weltmeister und Fans

Auch in diesem Winter wartet wieder ein strammes Programm auf die Athletinnen und Athleten. Gleich zum Auftakt Mitte November im norwegischen Lillehammer stehen ein Mixed-Team-Wettbewerb sowie jeweils zwei Einzelwettkämpfe an. Die Organisation des Auftakts ist entscheidend für die psychologische Vorbereitung aller Mannschaften.

Zu den größten Highlights zählt wie jedes Jahr die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel. Diese beinhaltet die beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Der touristische und sportliche Aufwand für diese Veranstaltung ist immens und zieht Millionen von Zuschauern an.

Dennoch macht der Weltcup-Tross im Laufe des Winters noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station in Deutschland. Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der Saison gehören die beiden spektakulären Skifliegen in Vikersund und Planica. Diese Disziplinen testen die Aerodynamik und den Mut der Springer an die extreme Grenze.

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WM-Qualifikation und terminliche Auslastung

Um WM-Medaillen geht es in diesem Winter vom 24. Februar bis zum 7. März im schwedischen Falun. Dort steigt die Nordische Ski-Weltmeisterschaft und bietet den Athleten die Chance auf historische Titel. Die Vorbereitung auf diese zweiwöchige Veranstaltung prägt die Trainingsplanung im Jahresverlauf.

Die engen Abstände zwischen den einzelnen Stationen erfordern eine präzise Logistik für Transport und Akklimatisation. Die DSV-Adler planen ihre Reisezeiten so, dass die Erholung vor jedem Wettkampf optimal stattfindet. Die Analyse der Wettbewerbe im Joyn-Stream unterstützt die Fan-Community bei der Orientierung.