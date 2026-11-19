Die DSV-Adler kämpfen ab November in Lillehammer um Podiumsplätze. Philipp Raimund und Selina Freitag wollen an vergangene Erfolge anknüpfen, während die Prevcs die Titelhüte verteidigen.

Die neue Skisprung-Saison startet Mitte November in der norwegischen Stadt Lillehammer. Die Athleten der Deutschen Skiverband (DSV)-Auswahl, bekannt als die DSV-Adler, beabsichtigen, die Leistung der vergangenen Jahre zu übertreffen und vordere Platzierungen im Gesamtklassement zu erzielen. Der Startschuss erfolgt traditionell am 20. November, wobei das Mixed-Team den Wettbewerb eröffnet, gefolgt von den Einzelrennen der Frauen und Herren.

Titelverteidiger und aktuelle Stärken

Die große Kristallkugel des Weltcups bleibt vorerst in der Familie der slowenischen Skispringer. Domen Prevc möchte als amtierender Gesamtsieger der Herren seine Position erfolgreich verteidigen. Auf der anderen Seite des Spektrums geht seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelverteidigerin bei den Frauen in die neue Saison. Diese Dualität der Titelverteidigung setzt eine hohe Erwartungshaltung an das slowenische Team und die internationalen Konkurrenten.

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In der vergangenen Saison zeigte Philipp Raimund mit einem Olympiasieg und einem achten Platz in der Weltcup-Gesamtwertung starke Leistungen. Die beste deutsche Frau war Selina Freitag, die mit dem fünften Rang in der Gesamtwertung aufwartete. Beide Athleten gelten als zentrale Hoffnungsträger der DSV-Adler, um in diesem Winter erneut erfolgreich an der Spitze mitzuspringen und das Niveau der Vorkriegszeit zu erreichen.

Wochenplan und Startzeiten in Lillehammer

Das Auftaktwochenende in Lillehammer ist sehr dicht gestaltet und bietet den Zuschauern mehrere Sprünge pro Tag. Am 20. November findet ab 16 Uhr der Mixed-Team-Wettbewerb statt, der den Saisonstart markiert. Die Einzelkonkurrenz der Frauen beginnt am 21. November um 14:35 Uhr und setzt sich am 22. November um 12 Uhr fort. Für die Herren stehen die Einzelstarts am 21. November um 16:50 Uhr sowie am 22. November um 16 Uhr an.

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Das Programm ist auch im weiteren Verlauf der Saison als stramm zu bewerten. Die Athletinnen und Athleten müssen sich auf ein intensives Reiseprogramm und hohe körperliche Belastung einstellen. Die Organisation des Weltcups legt großen Wert auf eine lückenlose Abfolge der Wettbewerbe, um die internationalen Standards zu wahren und die Zuschauerbindung über die gesamte Wintersaison hinweg zu sichern.

Deutsche Stationen und Highlights der Tournee

Zu den absoluten Höhepunkten der Wintersaison zählt die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel hinweg. Diese prestigeträchtige Serie umfasst die beiden traditionellen deutschen Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Der Weltcup-Tross macht im Laufe der weiteren Saison noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station, was für deutsche Fans mehrere Heimspiele verspricht.

Zusätzlich gehören die spektakulären Skiflieger-Wettbewerbe in Vikersund und Planica zu den festen Bestandteilen des Kalenders. Die Saison endet traditionell Ende März im slowenischen Planica mit dem Skifliegen. Diese Events bieten aufgrund der größeren Schanzen und der daraus resultierenden Flugweiten eine besondere Atmosphäre und ziehen regelmäßig große Zuschauerzahlen an.

Weltmeisterschaft und Medienberichterstattung

Um die prestigeträchtigen Medaillen bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften wird vom 24. Februar bis zum 7. März im schwedischen Falun gekämpft. Diese Veranstaltung bildet einen weiteren zentralen Punkt im Saisonkalender der Skispringer. Die deutsche Staatsmeisterschaft und die Auswahl für die Weltmeisterschaft sind hierbei von großer Bedeutung für die Nationalmannschaft.

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Das Springen in Lillehammer wird live im ZDF und auf Eurosport übertragen. Die Medienpartnerschaft gewährleistet, dass die Öffentlichkeit die spannenden Momente des Saisonstarts verfolgen kann. Die Ausstrahlung deckt nicht nur die Wettbewerbe in Norwegen ab, sondern begleitet die Athleten auch durch die weiteren deutschen Stationen und die globalen Highlights der Saison.