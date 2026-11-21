Die DSV-Skispringer starten in die neue Weltcup-Saison. Philipp Raimund und Selina Freitag sind Topfavoriten. Die Prevc-Schwestern dominieren ebenfalls. Termine in Lillehammer und Planica.

Die neue Weltcup-Saison im Skispringen beginnt am 20. November im norwegischen Lillehammer. Die DSV-Adler treten mit dem Ziel an, vordere Platzierungen zu erreichen. Philipp Raimund startet als Olympiasieger aus der letzten Saison. Selina Freitag gilt bei den Frauen als Top-Kandidatin für die Spitze.

Dominanz der Prevc-Familie in der Kristallkugel

Die große Kristallkugel bleibt vorerst in der Familie Prevc. Domen Prevc möchte seinen Gesamtsieg bei den Männern verteidigen. Seine jüngere Schwester Nika Prevc ist bei den Frauen die amtierende Titelverteidigerin. Sie starteten in die neue Saison mit diesem klaren Fokus auf den Titelgewinn.

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Startwoche in Lillehammer und deutsche Termine

Gleich zum Auftakt Mitte November in Lillehammer stehen komplexe Wettbewerbe an. Der Mixed-Team-Wettbewerb findet am 20. November um 16 Uhr statt. Bei den Frauen-Einzelwettkämpfen startet das Programm am 21. November um 14:35 Uhr. Am darauffolgenden 22. November wird der Wettbewerb um 12 Uhr ausgetragen. Die Herren-Einzelwettkämpfe beginnen am 21. November um 16:50 Uhr. Der zweite Termin für die Herren erfolgt am 22. November um 16 Uhr.

Das Programm für die Athletinnen und Athleten bleibt auch in diesem Winter stramm und anspruchsvoll. Den traditionellen Abschluss bildet das Skifliegen im slowenischen Planica. Dieses Event findet erst Ende März statt und rundet die lange Saison ab. Es gilt als einer der spektakulärsten Wettbewerbe im Kalender.

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Höhepunkte: Vierschanzentournee und Weltmeisterschaft

Zu den größten Highlights zählt die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel. Diese Traditionsserie beinhaltet die deutschen Sprungveranstaltungen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Der Weltcup-Tross macht im Winter zudem in Titisee-Neustadt und Willingen Station. Diese deutschen Austragungsorte sind fester Bestandteil der Tour.

Neben der Tournee sind die Skifliegen in Vikersund und Planica absolute Höhepunkte. Ein weiterer wichtiger Termin ist die Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Schweden. Sie findet vom 24. Februar bis zum 7. März in Falun statt. Dort geht es um die begehrten WM-Medaillen. Fans können das Springen in Lillehammer live im ZDF und Eurosport verfolgen.