Justus Strelow und Marlene Fichtner gewinnen Silber im Single-Mixed-Biathlon in Kontiolahti. Die deutsche Mixed-Staffel sichert sich Bronze, während der DSV bei vier Rennen dreimal auf dem Podium steht.

Justus Strelow und Marlene Fichtner haben beim Saisonauftakt im Biathlon-Weltcup in Kontiolahti mit einer überraschenden Silbermedaille im Single-Mixed -Wettbewerb für Furore gesorgt. Das deutsche Duo sicherte sich den zweiten Platz und verpasste den Sieg an die schwedische Mannschaft nur knapp mit einer Differenz von 2,9 Sekunden. Dieser Erfolg unterstreicht die aktuelle Dominanz des Deutschen Skiverbands im finnischen Trainingsort, der bereits bei den ersten vier Saisonrennen dreimal Athleten auf das Podium gebracht hat.

Strelow und Fichtner dominieren im Single-Mixed

Im Single-Mixed-Wettbewerb zeigten Justus Strelow und Marlene Fichtner eine herausragende Gesamtleistung, die sie hinter den favorisierten Teams aus Frankreich und Norwegen platzierte. Das deutsche Duo benötigte für die gesamte Distanz lediglich fünf Nachlader, was eine enorme Effizienz im Sportzentrum verriet. Besonders die Schlussrunde präsentierte sich als entscheidender Faktor für das Medaillenergebnis.

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Justus Strelow verbesserte sich auf den letzten Metern spektakulär von Platz vier auf den zweiten Rang und zog dabei an zwei namhaften Konkurrenten vorbei. Er selbst zeigte sich hinter der Ziellinie über die Materialbedingungen sehr zufrieden und betonte in einem ARD-Interview, dass das Equipment überragend gewesen sei. Der Sachse bezeichnete den letzten Endspurt als Kirsche auf der Sahne, bei dem er sowohl den norwegischen Weltcupsieger Sturla Holm Laegreid als auch den Franzosen Eric Perrot hinter sich ließ.

Deutsche Mixed-Staffel holt Bronze trotz Fehler

Kurz nach dem Einzelwettbewerb feierte auch die deutsche Mixed-Staffel einen weiteren Podestplatz. Das Quartett, bestehend aus Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath und Philipp Horn, belegte Rang drei. Die schwedische und norwegische Mannschaft sowie Frankreich zeigten sich im Verlauf des Rennens etwas schneller. Die deutschen Athleten mussten sich letztlich Norwegen und Frankreich geschlagen geben.

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Startläuferin Vanessa Voigt brachte die deutsche Stafette zunächst in eine aussichtsreiche Position. Diese Führungssituation wurde jedoch durch eine schwierige Phase im Stehendschießen von Janina Hettich-Walz kritisch gefährdet. Die Athletin musste zwei Strafrunden absolvieren, wodurch das deutsche Team zeitweise bis auf den siebten Platz zurückfiel. Hettich-Walz entschuldigte sich selbstkritisch für den Fehler und verwies auf mögliche Taktikprobleme in der zweiten Runde.

Die beiden männlichen Athleten Philipp Nawrath und Philipp Horn sorgten anschließend für eine erfolgreiche Aufholjagd. Beide kämpften sich wieder nach vorne und sicherten dem DSV-Team den dritten Platz. Im Ziel lag die deutsche Staffel 31,8 Sekunden hinter dem Sieger aus Norwegen. Schlussläufer Philipp Horn äußerte sich glücklich über das Ergebnis, da solche Podestplätze in der vergangenen Saison nur selten erreicht wurden.

Ausblick auf den Sprint und Gesamtwertung

Der zweite Podestplatz innerhalb weniger Tage öffnet Justus Strelow die Türen für wichtige Punkte in der Gesamtwertung. Bereits am Donnerstag hatte der Sachse im Einzelrennen mit Rang zwei überrascht. Mit dieser Konstanz bietet sich ihm im kommenden Sprint am Sonntag um 13:00 Uhr die Chance, erstmals das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden zu übernehmen.

Die stärksten Konkurrenten um den Tagessieg im Sprint dürften erneut aus Norwegen und Frankreich stammen. Strelow präsentiert sich jedoch nicht nur am Schießstand in Topform, sondern auch in der Loipe in hervorragender Verfassung. Als ausgezeichneter Schütze bringt er damit optimale Voraussetzungen für ein weiteres starkes Ergebnis mit. Das Single-Mixed-Rennen blieb bis in die Schlussphase spannend, wobei nach dem achten Schießen noch sechs Nationen um die Podestplätze konkurrierten.