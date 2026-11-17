Der Deutsche Skiverband hat die Weltcup-Nominierungen verkündet. Selina Grotian, Lucas Fratzscher und David Zobel starten im IBU-Cup. Ein Überblick über die Kaderentscheidungen.

Der Deutsche Skiverband ( DSV) hat die Besetzung der Weltcup-Nationalmannschaft für die ersten Wettkämpfe der Saison bekannt gegeben. Die Nominierungen finden kurz vor dem Saisonstart am 26. November in Kontiolahti in Finnland statt. Besonders bemerkenswert ist die Abwesenheit von fünfmaliger Juniorenweltmeisterin Selina Grotian. Die 22-jährige Athletin muss die neue Saison im zweitklassigen IBU-Cup absolvieren, anstatt auf der höchsten internationalen Stufe zu starten.

Gründe für Grotians Ausfall

Die Entscheidung des DSV basiert auf den Ergebnissen des vorangegangenen Qualifikationsrennens in Obertilliach. Bei diesem Rennen litt Selina Grotian an Schienbeinproblemen und musste das Kurz-Einzel aufgeben. Im darauffolgenden Sprint belegte sie den zehnten Platz. Diese Leistungen reichten nicht aus, um sich einen der begehrten festen Plätze im Weltcup-Kader zu sichern.

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Ihre erste Möglichkeit, wieder in den Weltcup zu gelangen, bietet sich ab dem 26. November in Idre Fjäll in Schweden. Dort muss sie in den kommenden Rennen überzeugende Ergebnisse erzielen, um ihre Teilnahme an den Weltcup-Wettkämpfen kurzfristig doch noch zu erreichen. Der DSV setzt darauf, dass ihre Talente im nächsten Wettkampfblock voll zur Geltung kommen.

Nationale Frauen-Kader Zusammensetzung

Bei den Damen sind Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt als vorqualifizierte Athletinnen fest im Team verankert. Diese drei Sportlerinnen haben ihr Niveau bereits bewiesen und halten ihre Startberechtigung sicher. Zusätzlich konnten drei weitere Athletinnen ihre Plätze nach internen Renneentscheidungen und der direkten Beurteilung durch die Trainerstab gewinnen.

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Diese drei offenen Quotenplätze gingen an Johanna Puff, Julia Kink und Marlene Fichtner. Die Trainer haben diese Auswahl nach sorgfältiger Abwägung getroffen. Marlene Fichtner reist damit in ihren ersten Weltcup, während sie mit Lucas Fratzscher als Paar eine unfreiwillige Trennung verkraften muss.

Männer-Kader und Personalentscheidungen

Die Führung im Männer-Team übernehmen die vorqualifizierten Starter Philipp Horn, Philipp Nawrath und Justus Strelow. Sie bilden das Rückgrat der deutschen Herren-Mannschaft für den Saisonauftakt. Ergänzt wird dieses Trio durch Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Fabian Kaskel. Diese sechs Athleten starten gemeinsam in die neuen Wettkampfsaison.

Im Gegensatz dazu verpassen sechs weitere bekannte Namen den direkten Einstieg. Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Leonhard Pfund, Roman Rees, Franz Schaser und David Zobel werden ihre Qualifikation im IBU-Cup nachweisen müssen. Zu diesem personalpolitischen Konflikt kommt hinzu, dass sich das Duo Fichtner-Fratzscher räumlich und wettkampfmäßig voneinander trennen muss.

Strategie und Zukunftsausblick

DSV-Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler kommentierte die komplexen Nominierungen in einem Statement. Er betonte, dass die vorqualifizierten Athletinnen und Athleten das erforderliche Niveau klar definiert hätten. Sie haben nach seiner Aussage gezeigt, dass sie ihren Status im Kader mit Recht behalten haben. Die Struktur des DSV sieht vor, dass Leistungsträger ihre Position durch Konstanz verteidigen.

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Ein weiterer Fokus lag auf der Förderung neuer Talente. Eisenbichler freute sich darüber, dass im Frauen- und im Männerbereich jungen Athletinnen und Athleten die Chance gegeben wird. Sie sollen sich im hochintensiven Weltcup-Umfeld zeigen und weiterentwickeln können. Der DSV verbindet somit Erfahrung mit dem gezielten Aufbau neuer Stars.

Ausblick auf den Saisonstart

In weniger als zehn Tagen geht der Biathlon-Winter offiziell los. Die ersten Wettkämpfe finden vom 26. bis 29. November in Kontiolahti statt. Das deutsche Team reist mit der genannten Besetzung an. Der Start ohne Selina Grotian auf der großen Weltcup-Bühne markiert einen deutlichen Einschnitt für die deutsche Biathlon-Szene.

Die Leistungsträger müssen nun beweisen, dass sie den Anschluss an die Spitze halten können. Gleichzeitig gilt es für die IBU-Cup-Startstarter wie Grotian und Fratzscher, sich in der zweiten Liga zu behaupten. Nur dort lassen sich die Rückkehrmöglichkeiten in den Weltcup-Kader kurzfristig wieder erarbeiten. Die Zuschauer verfolgen gespannt, wie sich die deutschen Athleten in Finnland schlagen.