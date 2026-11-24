Johanna Puff verpasst den Saisonstart wegen Krankheit. Anna Weidel übernimmt ihren Platz im deutschen Weltcup-Kader. Details zum Starterfeld und den Wettkampfzeiten.

Am Donnerstag in Finnland startet die neue Biathlon-Saison mit dem ersten Weltcup-Auftakt, doch für das deutsche Team gibt es eine wichtige Umstellung im Kader. Die zweifache Europameisterin Johanna Puff kann aufgrund einer Erkrankung nicht am Start stehen. Das bestätigte der Deutsche Skiverband ( DSV) am Dienstag offiziell. Der 24-jährigen Athletin steht damit der erhoffte persönliche Weltcup-Debüt im neuen Winter verwehrt.

Krankheitsbedingter Ausfall im deutschen Team

Die Absage von Johanna Puff hat unmittelbare Konsequenzen für die Zusammensetzung des deutschen Weltcup-Kaders. Die Position der verletzten Sportlerin wird von Anna Weidel übernommen. Die 30-jährige Athletin war zuvor bereits als nominierte Reserve im Team gelandet und rückt nun nach. Dadurch erweitert sich die Gruppe der deutschen Starterinnen am Freitag im Einzelrennen. Neben der Nachrückerin gehören auch Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Marlene Fichtner, Julia Kind und Julia Tannheimer zum Startfeld der Frauen.

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Bei den Männern bleibt der DSV-Kader vorerst unverändert. Die sechs deutschen Athleten Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Elias Seidl sowie Fabian Kaskel bestreiten am Donnerstag den Saisonauftakt. Das erste Rennen der neuen Saison beginnt für die Herren um 16:15 Uhr. Das Event wird live auf ARD und Eurosport übertragen.

Weidel profitiert von Puffs Ausfall

Die Nachnominierung von Anna Weidel bedeutet zugleich, dass Toptalent Selina Grotian nicht im Weltcup zum Einsatz kommt. Die 22-Jährige muss ihre Saison im zweitklassigen IBU-Cup beginnen. Grotian startete bereits am Donnerstag im schwedischen Idre Fjäll mit einem Sprint in den neuen Winter. Der Schritt wird als der richtige Moment für die Entwicklung der jungen Athletin gewertet. Der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler betonte, dass bei der Ausscheidung andere Sportlerinnen aktuell stärker waren.

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Für Johanna Puff ist der Ausfall ein besonderer Rückschlag. Die vergangene Saison endete für die 24-Jährige bereits mit einem Schock, als sie wegen einer Herzmuskelentzündung die letzten Rennen verpasste. Doch die ehrgeizige Athletin hat sich erfolgreich zurückgekämpft und befand sich in guter Form. Nun muss sie ihren persönlichen Weltcup-Start im neuen Winter noch verschieben.

Zeitplan und Übertragungen in Finnland

Der Wettkampfplan für den Saisonstart in Finnland ist klar strukturiert. Während die Männer am Donnerstag mit dem Einzel um 16:15 Uhr ins Rennen gehen, sind die Frauen am Freitag um dieselbe Uhrzeit an der Reihe. Auch für das Frauen-Einzel gelten ARD und Eurosport als die Live-Übertragungspartner. Die Athletinnen haben damit die Gelegenheit, sich direkt zu Beginn der neuen Weltcup-Phase für die Zuschauer zu präsentieren.