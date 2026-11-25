Der Deutsche Skiverband setzt auf einen Neuanfang nach den enttäuschenden Olympischen Spielen in Norditalien. Sandra Flunger übernimmt das Team mit dem Ziel der schnellen Rückkehr an die Weltspitze.

Der Deutsche Skiverband hat einen entscheidenden Schritt für die Zukunft des deutschen Biathlon -Teams unternommen. Sandra Flunger wird die Position als erste weibliche Bundestrainerin übernehmen. Ihr Auftrag ist klar: Nach den schwachen Leistungen bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien im Februar muss die deutsche Mannschaft rasch zurück an die Weltspitze finden. Flunger soll die Stagnation durchbrechen und neue Impulse setzen.

Strategiewechsel nach enttäuschender Olympia

Sandra Flunger tritt die Nachfolge an, nachdem Lisa Preuß ihre Karriere beendet hat. Preuß war nach den Olympischen Spielen in Norditalien zurückgetreten. Die Spiele endeten für das deutsche Team enttäuschend. Der DSV will mit Flunger eine neue Ära einläuten. Sie gilt als Expertin für Effizienz und moderne Trainingsmethoden. Ihr Ziel ist es, die technischen Defizite der Athletinnen zu beheben.

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Fokus auf Schnellität und Fehlerkultur

Bei der Analyse der aktuellen Situation hat Flunger die Geschwindigkeit am Schießstand als größtes Defizit identifiziert. Sie fordert von den Athletinnen eine deutlich höhere Aktionsschnelligkeit. Flunger betont, dass ihr ein Fehler mit Überzeugung lieber ist als ewiges Herumgeeiere. Sie möchte eine neue Fehlerkultur etablieren. Nur durch das Zulassen von Fehlern könne man lernen und sich verbessern.

Authentischer Führungsstil und Innovation

Der Verband schätzt die Akribie und Empathie von Sandra Flunger. Ihre Athletinnen beschreiben ihren Führungsstil als authentisch. Sie steht offen für Innovationen und individuelle Ansätze. Als die thüringische Biathletin Vanessa Voigt bat, sich individuell auf die Saison vorzubereiten, gab es keinen Widerspruch. Flunger zeigt damit Flexibilitt im Umgang mit den Talenten. In der Schweiz, wo sie bisher die Frauen und Männer betreute, war sie mit den Gasparin-Schwestern und Lena Häcki-Groß erfolgreich.

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Herausforderung als Frau in der Männerdomäne

Flunger hat sich als Frau in einem klassischen Männerberuf etabliert. In der Schweiz war die Wertschätzung immer groß. Dennoch spürt sie, dass sie mit Leistung überzeugen muss. In der Anfangszeit als Coach musste sie sich in der unteren Ebene durchboxen. Auf der hohen Ebene erhält sie nun große Unterstützung. Als Nichte des österreichischen Biathlon-Veteranen Alfred Eder kennt sie die Sportart innerlich. Eder war sechsmal bei Olympia ohne Medaille. Sein Sohn Simon gewann zwei Silbermedaillen.

Neue Talente und kommende Aufgaben

Nun steht die Aufgabe an, deutsche Nachwuchsathletinnen zu entdecken und zu fördern. Sandra Flunger lobt Julia Tannheimer als unglaublich talentiert und ehrgeizig. Tannheimer besitze ein riesiges Potenzial. Flungers spezifische Aufgabe ist es, Julia am Schießstand zu stabilisieren. Bei den Rennen von Kontiolahti wird sich zeigen, ob die neuen Maßnahmen schon greifen. Die Erwartungen an den DSV und Flunger sind hoch.