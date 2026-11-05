DSV-Juniorencup gestrichen: Trainer Jan Lesser setzt auf fairen Deutschlandpokal

Der DSV-Coach Jan Lesser streicht den Junior-Cup für die kommende Saison. Ab sofort starten alle Nachwuchsfahrer im Deutschlandpokal, um faire Vergleichswerte für die Junioren-WM-Qualifikation zu sichern.

Jan Lesser, der Cheftrainer des Deutschen Skiverbands ( DSV), hat eine weitreichende Veränderung für die Nachwuchsleistungszentren des Biathlons durchgesetzt. Für die aktuelle Saison wird der bisherige Junior-Cup komplett aus dem Kalender gestrichen. Diese fundamentale Weichenstellung zielt darauf ab, die Leistungsbewertung der deutschen Talentförderung neu zu definieren und gleichzeitig den administrativen Aufwand zu reduzieren.

Gründe für den Verzicht auf den Junior-Cup

Lessers Kernaussage zur Strategieentwicklung ist klar: Ein direkter Leistungsvergleich zwischen Athletinnen ist unmöglich, wenn sie an unterschiedlichen Orten unter wechselhaften Bedingungen starten. Der 38-jährige Trainer argumentiert, dass der Vergleich von Ergebnissen aus dem Junior-Cup mit Rennen im Deutschlandpokal an verschiedenen Schauplätzen keine aussagekräftigen Daten liefert. Daher hat er entschieden, diese parallelen Rennserien zugunsten eines einheitlichen Systems aufzugeben.

Also read Wegen „Let's Dance“: Jan Kittmann unterbricht „GZSZ“-Dreharbeiten

Die ursprüngliche Struktur führte dazu, dass sich die Athleten nicht fair gegenüberstanden. Lesser betonte in einem Interview mit chiemgau24, dass dieser Umstand dem Weiterkommen der jungen Sportler nicht dienlich sei. Durch die Abschaffung des separaten Cups soll verhindert werden, dass Leistungsdaten verfälscht werden, die durch externe Faktoren wie Witterung oder Streckenbeschaffenheit an verschiedenen Standorten entstehen.

Einheitliches System für faire Qualifikation

Statt der zuvor parallel laufenden Serien werden die deutschen Nachwuchsathleten und Nachwuchsathleten nun konsequent im Deutschlandpokal starten. Dieser Schritt stellt sicher, dass alle Teilnehmer denselben Rahmenbedingungen unterliegen. Lessers Plan sieht vor, dass die gesamte Gruppe zusammen trainiert und gemeinsam an den Rennen teilnimmt. Dies schafft die notwendige Basis für einen transparenten und fairen Selektionsprozess.

Advertisement

Die Qualifikationsrennen zur Junioren-Weltmeisterschaft finden fortan zur selben Zeit am selben Ort statt. Wer sich durch überzeugende Leistungen in diesem einheitlichen System hervortut, sichert sich den Platz in der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft. Lesser führt aus, dass dieser Ansatz die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet und somit die Grundlage für eine sachgerechte Auswahl bildet.

Dem Trainer ist es wichtig, klare Referenzwerte für die Nominierung bereitzustellen. Er vertritt die Auffassung, dass eine Auswahl vor einer großen Meisterschaft ohne valide Daten nicht verantwortbar ist. Die Abschaffung der parallelen Veranstaltungen schließt daher die Möglichkeit aus, dass Athleten durch ungleiche Wettbewerbsbedingungen einen unfairen Vorteil erlangen oder benachteiligt werden.

Biografischer Hintergrund und neue Rollen

Die Entscheidung fällt in einer Phase der beruflichen Neuorientierung für Jan Lesser. Nachdem er seine aktive Karriere im Frühjahr 2022 beendet hatte, widmete er sich zunächst der Trainerausbildung. Diese Weiterbildung war ein wichtiger Schritt, um seine Expertise für die kommende Tätigkeit als Trainer des Nachwuchskaders 1 der Juniorinnen beim DSV zu festigen.

Zusätzlich zu seiner Trainerrolle arbeitete Lesser in der Zwischenzeit als Televisionsexperte für das Fernsehen der ARD. Diese Erfahrung im Medienbereich hat ihn möglicherweise bei der Kommunikation seiner neuen Strategie unterstützt. Seine Rückkehr in den aktiven Trainingsalltag ist nun mit einer klaren Vision verbunden, die auf Struktur und Gerechtigkeit für die jungen Sportler abzielt.

Advertisement

Auswirkungen auf den Kader und weitere Schritte

Durch die Umstellung auf den Deutschlandpokal ergibt sich für die beteiligten Sportler eine Vereinfachung im Trainingsalltag. Alle starten gemeinsam, was den Gruppenzusammenhalt stärkt und den Austausch unter den Athleten fördert. Lesser verspricht, dass dieser Prozess fair und transparent bleibt und dass nur die besten Fahrerinnen für die internationalen Titelkämpfen nominiert werden.

Die Konsequenz dieser Maßnahme ist, dass der Fokus nun vollständig auf die Leistungen im Deutschlandpokal gerichtet ist. Dies erfordert von den Nachwuchsfahrern eine hohe Konstanz, da keine anderen Wettkampfformate mehr als Ausgleich oder alternative Qualifikationswege dienen. Der DSV setzt damit ein klares Signal, dass nationale Wettbewerbe die alleinige Grundlage für die internationale Repräsentation bilden werden.