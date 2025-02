DSV-Ski-Team in Saalbach: Ein Paar für die Team-Kombination

Das Deutsche Ski-Team tritt bei der Ski-WM in Saalbach mit nur einem Paar, Simon Jocher und Linus Straßer, in der neuen Team-Kombination an. Der Mangel an Topathleten in Speed- und technischen Disziplinen wirft Fragen nach der Zukunft des DSV auf.

Die Schweiz, Österreich und Italien schicken bei der Ski-WM in Saalbach gleich vier Duos in der neuen Team-Kombination an den Start, auch die eher kleinere Ski-Nation Ukraine drei. Selbst Finnland geht mit zwei Teams ins Rennen. Der Deutsche Skiverband hingegen hat in Simon Jocher und Linus Straßer lediglich ein einziges Paar gemeldet. Der Grund dafür ist so simpel wie besorgniserregend.

Wohl dem, der den amtierenden Abfahrtsweltmeister und den Dritten im Gesamtweltcup bei der Team-Kombination an den Start bringen kann. So geschehen im Ski-Team der Schweiz, die mit Franjo von Allmen und Loïc Meillard mehr als realistische Chancen auf Edelmetall hat. So gesegnet ist der DSV bei weitem nicht. In Linus Straßer kann aktuell nur ein deutscher Athlet im Weltcup in den technischen Disziplinen auf Top-Niveau mithalten.Auch in den Speed-Disziplinen waren die Leistungen in diesem Winter mau - daran konnten Romed Baumann, Simon Jocher und Luis Vogt auch bei der Weltmeisterschaft in Saalbach nichts ändern.mit Platz 20 noch der beste Deutsche in der Spezial-Abfahrt , nun auch noch erkrankt absagen musste, übernahm der bereits nach Hause gereiste Jocher kurzfristig den Speed-Part in der Team-Kombination und reist vom Sofa zurück nach Saalbach. Der 28-Jährige plagt sich bereits seit Wochen mit einer schmerzhaften Fersenprellung herum. Mehr als Platz 18 in der Kombinationsabfahrt sprang auch deshalb für den DSV nicht heraus. Straßer muss im Slalom 1,61 Sekunden Rückstand aufholen – die Chance auf eine Medaille für Deutschland scheint vor dem Finale verschwindend gering





Ski-WM Team-Kombination DSV Linus Straßer Simon Jocher

