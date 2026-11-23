Deutsche Skispringer starten schwach in die Saison. Andreas Mitter steht in der Kritik. Das Team versagt in Lillehammer deutlich vor norwegischen und österreichischen Konkurrenten.

Die deutschen Skispringer haben ihre aktuelle Saison mit einem der schlechtesten Starts seit sechzehn Jahren eröffnet. Bei der Weltcup-Pre-season in Lillehammer in Norwegen zeigten die DSV-Adler keine überzeugende Leistung. Das Team, angeführt von Olympiasieger Philipp Raimund, erlebte ein sportliches Debakel, das weit über die Ergebnisse des Wochenendes hinausreicht. Der Deutsche Skiverband (DSV) reagierte auf die Enttäuschung mit einer öffentlichen Stellungnahme.

Schlechte Ergebnisse in Lillehammer

Philipp Raimund schaffte es am Sonntag ins Finale und landete auf Platz zwanzig. Damit hatte nur eine Nation mehr Athleten im zweiten Durchgang: die USA. Die Lücke im deutschen Team ist erheblich. Doppel-Olympiasieger Andreas Wellinger scheiterte am Freitag bereits an der Qualifikation. Am Sonntag erreichte er Platz vierundvierzig. Routinier Pius Paschke verpasste das Finale und landete auf Platz dreiunddreißig. Felix Hoffmann wurde dreiundsiebzig, obwohl er letzte Saison in Lillehammer noch das Podium erreichte. Im Nachwuchs gab es keine Besserung. Ben Bayer belegte Platz dreiunddreißig, Max Unglaube scheiterte an der Qualifikation. Der neue Bundestrainer Andreas Mitter nannte den ersten Durchgang zum Vergessen.

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Kritik an Trainerleistung

Die Live-Übertragungen im ZDF sorgten bei deutschen Fans für Frust. Viele vermissten den gewohnten Standard. Der DSV antwortete auf Facebook heiter und verwies auf Raimunds weiten Sprung mit einhundertzweiundsechzig Komma fünf Metern. Doch die Fans reagierten kritisch. Ein User nannte die Leistung erbärmlich. Ein anderer zog einen Vergleich zum Biathlon, wo die Zeiten der Überlegenheit vorbei seien. Viele Kommentatoren kritisierten direkt den neuen Trainer Andreas Mitter. Sie warfen ihm vor, drittklassige Qualitäten zu besitzen und das Team in eine falsche Richtung zu führen. Die Social-Media-Abteilung des DSV reagierte prompt auf diese Angriffe.

DSV warnt vor pauschalen Urteilen

Der Verband sah die Grenze der Fairness überschritten. In einer offiziellen Mitteilung hieß es, dass kritische Diskussionen der Leistungen zum Sport gehören. Pauschale Urteile nach dem ersten Wettkampf der Saison helfen jedoch niemandem. Der DSV bat die Fans, in schlechten Momenten hinter dem Team zu stehen. Die Kommentarfunktion wurde daraufhin gesperrt. Andreas Mitter erklärte im ZDF, dass die Enttäuschung groß sei. Er verwies darauf, dass der Winter noch lang ist. Doch die Fans blieben skeptisch. Sie vertraten die Meinung, dass die Leistung des Teams fundamental in Frage gestellt werden muss. Die Enttäuschung war deutlich spürbar und reichte weit über die Sportberichterstattung hinaus.

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Vergleich mit Norwegen und Österreich

Die Konkurrenz war in einer ganz eigenen Liga. Am Samstag belegten Norwegen und Österreich die Plätze eins bis sieben. Am Sonntag reichte es in beiden Ländern für die Plätze eins bis sechs. Diese Dominanz hebt die schwache Leistung der deutschen Mannschaft noch deutlicher hervor. Die Lücke zwischen den Top-Teams und den DSV-Adlern ist in dieser Saison deutlich größer als in den vergangenen Jahren. Die Fans fragten sich, ob diese Entwicklung auf Dauer tragbar ist. Der Vergleich mit anderen Spitzensportarten wie dem Biathlon wurde oft gezogen. Dort gab es ähnliche Phasen der Schwäche, die jedoch überwunden wurden.

Ausblick auf Ruka

Kommendes Wochenende geht es in Ruka in Finnland weiter. Dort muss das deutsche Team nachlegen. Andreas Mitter hat die Aufgabe, die Formkurve schnell nach oben zu bringen. Die Erwartungen an die nächsten Wettkämpfe sind entsprechend hoch. Die Fans hoffen, dass sich das Team von der Enttäuschung in Lillehammer erholen kann. Bis dahin bleibt die Kritik an der Führung und der Trainingsmethode bestehen. Der DSV muss beweisen, dass er die Krise in den Griff bekommt. Nur so kann die Tradition der deutschen Skispringer weitergeführt werden. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Versprechen des Trainers in die Tat umgesetzt werden können.