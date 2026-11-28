Die DSV-Adler treten zur neuen Weltcup-Saison Mitte November in Lillehammer an. Philipp Raimund und Selina Freitag sind die Hoffnungsträger nach einer erfolgreichen Vorsaison.

Die Saison der Skispringer beginnt Mitte November im norwegischen Lillehammer und endet erst Ende März mit dem traditionellen Skifliegen im slowenischen Planica. Die DSV-Adler wollen auch in diesem Winter wieder voll angreifen und vordere Platzierungen einfahren. Der Startschuss für das internationale Geschehen fällt damit bereits Mitte November, wobei das Programm für die Athletinnen und Athleten als stramm beschrieben wird.

DSV-Leistungen und Titelverteidiger

In der vergangenen Saison begeisterte Philipp Raimund mit seinem Olympiasieg und schloss den Weltcup als Gesamtsiebter ab. Bei den DSV-Frauen landete Selina Freitag als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung. Diese Ergebnisse bilden die Basis für die hohen Erwartungen an das deutsche Team in der kommenden Saison.

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Die große Kristallkugel bleibt vorerst in einer Familie. Während der Slowene Domen Prevc bei den Männern seinen Gesamtsieg verteidigen will, geht bei den Frauen seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelverteidigerin ins Rennen. Die Brüder Prevc dominierten die vergangenen Jahre, nun steht die Schwestervereinigung im Fokus der Titeljagd.

Wettbewerbe und genaue Startzeiten

Gleich zum Auftakt Mitte November im norwegischen Lillehammer stehen ein Mixed-Team-Wettbewerb sowie jeweils zwei Einzelwettkämpfe an. Die Wettkampfstruktur am Anfang bietet den Fans detaillierte Einblicke in die Formkurve der Teilnehmer. Die genauen Termine und Zeiten für die ersten deutschen Startchancen sind bereits festgelegt.

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Die Wettbewerbe am ersten Wochenende umfassen Einzel-Frauen am 28. November und Einzel Männer am 28. November. Am darauffolgenden Tag, dem 29. November, finden weitere Einzelstarts für Frauen und Männer statt. Die genauen Startzeiten werden präzise eingehalten, um den Ablauf im norwegischen Austragungsort zu gewährleisten.

Einzel Frauen starten um 13:30 Uhr am 28. November, gefolgt von Einzel Männer um 16:30 Uhr am 28. November. Am 29. November beginnt der Tag für die Frauen um 10:15 Uhr, während die Männer um 14:20 Uhr am 29. November an den Start gehen. Diese Zeiten ermöglichen eine gute TV-Berichterstattung und Live-Verfolgung.

Deutsche Höhepunkte und WM-Quest

Zu den größten Highlights zählt wie jedes Jahr die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel - inklusive der beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Darüber hinaus macht der Weltcup-Tross im Laufe des Winters noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station in Deutschland. Diese Veranstaltungen sind für die deutschen Fans von besonderer Bedeutung.

Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der Saison gehören die beiden spektakulären Skifliegen in Vikersund und Planica. Diese Disziplinen requiren mutige Sprünge und hohe Geschwindigkeiten. Den traditionellen Schlusspunkt setzt Ende März das Skifliegen im slowenischen Planica, was die lange Saison krönt.

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Um WM-Medaillen geht es in diesem Winter vom 24. Februar bis zum 7. März im schwedischen Falun. Dort steigt die Nordische Ski-Weltmeisterschaft, die als zentrales Ereignis im Kalender dient. Die DSV-Adler müssen ihre Formkurve so planen, dass sie zu diesem Zeitpunkt peak sind.

Strategische Planung für die DSV-Adler

Die Kombination aus Weltcup, Vierschanzentournee und Weltmeisterschaft erfordert eine präzise Belastungssteuerung. Philipp Raimund muss nach seinem Olympiasieg unter Druck stehen, während Selina Freitag ihre Top-5-Platzierung festigen kann. Domen Prevc und Nika Prevc sind die Favoriten, die es zu schlagen gilt.

Die DSV-Führung wird die Athleten sorgfältig managen, um Verletzungen zu vermeiden und die Leistungspotenziale auszuschöpfen. Die Termine in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Titisee-Neustadt und Willingen bieten Heimatvorteile. Diese Unterstützung kann entscheidend für das Saisonergebnis sein.

Der Start in Lillehammer ist der Indikator für die Form. Die Ergebnisse dort geben Aufschluss über die Tauglichkeit für die lange Tournee und die Weltmeisterschaft. Alle Blicke richten sich auf die DSV-Adler, die beweisen wollen, dass sie gegen die slowenische Dominanz bestehen können.