Die deutschen Skispringer starten in die Weltcupsaison mit Fokus auf Platzierungen. Titelverteidiger Domen und Nika Prevc sind Hauptfavoriten bei den Starts in Norwegen.

Die Weltcup saison der Skispringer beginnt offiziell Mitte November im norwegischen Lillehammer und zieht sich bis Ende März mit dem traditionellen Skifliegen im slowenischen Planica hin. Die DSV -Adler planen für diesen Winter einen vollständigen Angriff, um wieder vordere Platzierungen in der Gesamtwertung zu erreichen. Dabei stützen sie sich auf die Leistungen der vergangenen Spielzeit, die durch historische Erfolge geprägt war.

Saisonstart und Teilnehmerstruktur

Der Wettbewerbseinstand findet am 28. und 29. November statt, wobei der Fokus zunächst auf den Einzelwettbewerben liegt. Am 28. November startet die Einzelkonkurrenz der Frauen um 13:30 Uhr, gefolgt vom Einzel der Männer um 16:30 Uhr. Am darauffolgenden Tag, dem 29. November, geht das Einzel der Frauen bereits um 10:15 Uhr auf die Schanze, während die Männer um 14:20 Uhr antreten. Diese Struktur bildet den Auftakt für ein dichtes Programm, das die Athletinnen und Athleten über die kommenden Monate begleiten wird.

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Verlauf des Weltcups und Stationen

Auch in diesem Winter wartet auf die Athletinnen und Athleten ein strammes Programm, das gleich zum Auftakt in Lillehammer mit einem Mixed-Team-Wettbewerb sowie jeweils zwei Einzelwettkämpfen beginnt. Den traditionellen Schlusspunkt setzt Ende März das Skifliegen im slowenischen Planica. Zu den größten Highlights zählt wie jedes Jahr die Vierschanzentournee über den Jahreswechsel, die inklusive der beiden deutschen Traditionsspringen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ausgetragen wird.

Darüber hinaus macht der Weltcup-Tross im Laufe des Winters noch in Titisee-Neustadt und Willingen Station in Deutschland. Ebenfalls zu den absoluten Höhepunkten der Saison gehören die beiden spektakulären Skifliegen in Vikersund und Planica. Diese Stationen bilden den Kern des internationalen Kalenders, auf den sich die Spitzenreiter vorbereiten.

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Perspektiven der deutschen Konkurrenz

In der vergangenen Saison begeisterte Philipp Raimund mit seinem Olympiasieg und schloss den Weltcup als Gesamtsiebter ab. Bei den DSV-Frauen landete Selina Freitag als beste Deutsche auf Rang fünf der Gesamtwertung. Die großen Erwartungen an die deutschen Farben basieren auf diesen Ergebnissen, da die DSV-Adler auch in diesem Winter voll angreifen und vordere Platzierungen einfahren wollen. Die Formkurve der letzten Monate dient als wichtige Grundlage für die Strategien im kommenden Winter.

Titelverteidigung und internationale Favoriten

Die große Kristallkugel der Gesamtwertung bleibt vorerst in einer Familie, da beide Titelverteidiger von Geschwistern gestellt werden. Während der Slowene Domen Prevc bei den Männern seinen Gesamtsieg verteidigen will, geht bei den Frauen seine jüngere Schwester Nika Prevc als Titelverteidigerin ins Rennen. Dieser Umstand erzeugt eine besondere Dynamik in der Spitze des Feldes, da die Familie Prevc die Dominanz aus den Vorjahren fortführen möchte.

Weltmeisterschaft und zeitliche Einordnung

Um WM-Medaillen geht es in diesem Winter vom 24. Februar bis zum 7. März im schwedischen Falun, wo die Nordische Ski-Weltmeisterschaft stattfindet. Dieser Wettbewerb ist zeitlich zwischen den regulären Weltcuprennen positioniert und stellt einen eigenen Höhepunkt dar, der von den Athleten gezielt eingebaut wird. Die Kombination aus Weltcup-Punkten und den Medaillenmöglichkeiten in Falun sowie Planica macht die Saison zu einer der anspruchsvollsten in der aktuellen Ära.