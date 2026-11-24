Das deutsche Skisprungteam startet mit Historikerniedrigschlag in die Saison. Trainer Andreas Mitter und Sportdirektor Horst Hüttel kommentieren den Misserfolg vor der Vierschanzentournee.

Das Deutsche Skiverband-Team ( DSV) um den neuen Bundestrainer Andreas Mitter ist in die Skisprung-Saison mit einem historischen Tiefpunkt gestartet. Bei den Wettkämpfen in Lillehammer landete kein einziger deutscher Springer unter den besten zehn Athleten, was als Vollbruchlandung gewertet wird. Der bisher einzige Lichtblick war Olympiasieger Philipp Raimund, der mit Rang 15 die Top-15-Grenze gerade noch berührte.

Historischer Negativrekord im Ski-Sprung-Weltcup

Am Sonntag stellte das deutsche Team einen neuen historischen Negativrekord auf, da dies der schlechteste Saisonstart in der jüngeren Geschichte war. Vergleichbar schwach zeigte sich das Team lediglich im Winter 1979/1980. Damals erreichte Hubert Schwarz nach zwei Wettkämpfen den 14. Platz, was sogar besser war als die aktuelle Platzierung von Philipp Raimund auf Rang 15. Diese statistische Tatsache unterstreicht die Schwere des sportlichen Einbruchs für den DSV.

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Die Frustration unter den Beteiligten war entsprechend groß. Andreas Mitter bezeichnete den Saisonstart offiziell als einen "Saisonstart zum Vergessen" und räumte ein, dass es nun nicht einfach werde. Der Fokus liege jetzt darauf, die Athleten mental und sportlich wieder aufzurichten. Auch Sportdirektor Horst Hüttel gab im ZDF zu, dass das Wochenende definitiv anders verlaufen war als erwartet. Das Team hatte nicht mit Doppelsiegen gerechnet, wollte aber mit der Mehrheit der Mannschaft deutlich vorne mitmischen.

Leistungsanalyse der deutschen Springer und Punktegewinne

Neben den Platzierungen der Top-Athleten fielen auch die Ergebnisse der anderen Starter negativ auf. Felix Hoffmann landete auf den Plätzen 31 und 37 und schied bereits im ersten Durchgang aus. Ben Bayer folgte mit den Rängen 54 und 36, wobei er ebenfalls im ersten Lauf nicht erfolgreich war. Max Unglaube platzierte sich auf den Plätzen 48 und 51 und schied ebenfalls früh aus. Diese Ergebnisse verdeutlichen die breite Stärke der Konkurrenz im aktuellen Feld.

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Etwas besser schnitt Pius Paschke ab, der immerhin einige Weltcup-Punkte sammeln konnte und die Ränge 18 und 35 erreichte. Trotzdem bleibt das Gesamtbild enttäuschend für den DSV. Horst Hüttel versuchte zwar, Ruhe auszustrahlen und verwies darauf, dass noch vier Monate bis zum Ende der Hauptwintersaison blieben. Gleichzeitig betonte er, dass Lillehammer für den Springer Wellinger nicht zu den Lieblingsortschaften gehört.

Fokus liegt auf der kommenden Vierschanzentournee

Normalerweise starten die deutschen Springer deutlich erfolgreicher in die Jahreszeit. Seit 2011 gab es in 13 von 16 Weltcup-Starts direkt ein Podium am ersten Wochenende. Dieses Muster hat sich diesmal radikal durchbrochen. Das Problem für das DSV-Management ist, dass die Zeit drängt. Mit der Vierschanzentournee wartet bereits in knapp einem Monat das erste große Saisonhighlight auf die Athleten.

Es bleibt nur wenig Zeit, um den gehörigen Rückstand auf Nationen wie Norwegen und Österreich wettzumachen. Die Erwartungshaltung liegt daher hoch darauf, dass sich die Situation bereits am kommenden Wochenende in Ruka in Finnland ändert. Beide Seiten müssen dort zeigen, ob der Misserfolg in Lillehammer eine isolierte Episode war oder ob eine tiefere Krise vorliegt. Die Druckentwicklung für das neue Trainergespann unter Andreas Mitter hat bereits begonnen.