Andreas Wellinger fällt als Fünfter der Qualifikation durch. Der DSV-Springer landet mit 55 Plätzen deutlich hinter den besten 50 und verpasst das Einzel-Wettkampf-Turnier in Norwegen.

Eine herbe Enttäuschung für den deutschen Skisportverband und seinen Star Andreas Wellinger: Der zweimalige Olympiasieger scheitert in der Qualifikation zum ersten Weltcup -Springen der aktuellen Wintersaison in Lillehammer. Mit einer Weite von 108 Metern und 65 Punkten belegt der 31-Jährige den 55. Platz im Feld und verfehlt damit die direkte Qualifikation für das Hauptfeld knapp.

Da sich nur die besten 50 Springer für das Einzelspringen am Samstag qualifizieren, ist Wellinger beim kommenden Wettkampf nicht dabei. Diese klare Niederlage markiert einen traurigen Auftakt für den DSV-Adler, der in der Vergangenheit durch konstante Top-Platzierungen aufgefallen war. Die harten Bedingungen in Norwegen fordern ihren Tribut von den deutschen Athleten.

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Klare Dominanz durch norwegisches Team

Die Qualifikation gewinnt der 22-jährige Norweger Isak Andreas Langmo. Er setzt sich klar durch und sichert sich mit 135,5 Metern Sprungweite und 119,8 Punkten den ersten Rang. Direkt hinter ihm folgen seine Landsleute Kristoffer Eriksen Sundal auf Platz zwei mit 136,5 Metern und 118,9 Punkten sowie Marius Lindvik auf Rang drei mit 137,5 Metern und 117,4 Punkten. Norwegen feiert damit einen deutlichen Dreifach-Erfolg in der Qualifikation.

Der beste Nicht-Norweger bei den Männern ist der Pole Kacper Tomasiak, der den vierten Platz belegt. Im Spitzenfeld landen zudem die Japaner Ren Nikaido und Ryoyu Kobayashi sowie der Slowene Domen Prevc. Dieses Ergebnis zeigt die aktuelle Stärke der norwegischen Springerschule auf dem Lysgaardsbakken.

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DSV-Athleten kämpfen um jeden Punkt

Besser als Wellinger schneiden die anderen deutschen Akteure ab, bleiben aber hinter den Erwartungen zurück. Der Routinier Pius Paschke ist mit 36 Jahren der beste DSV-Adler und landet auf Rang 14. Bei 130 Metern und 104,6 Punkten ist er der einzige deutsche Springer in den Top 30. Philipp Raimund erreicht mit 114,5 Metern den 33. Platz, während Felix Hoffmann auf Platz 40 landet.

Auch Ben Bayer scheitert wie Wellinger am Klassenturnier. Er kommt ebenfalls nur auf 108 Meter und landet mit 65,3 Punkten auf Platz 54. Sein Abstand auf die Qualifikation liegt bei 3,7 Punkten. Max Unglaube rettet sich bei seinem Weltcup-Debüt als 46. gerade noch ins Hauptfeld. Sein Vorsprung auf den ersten ausgeschiedenen Springer beträgt nur 1,9 Punkte, was einen sehr knappen Entscheid bedeutet.

Zeitplan und Ausblick auf das Hauptrennen

Das Männer-Einzel beginnt am Samstag um 16.50 Uhr. Für den DSV wird es darauf ankommen, dass sich die qualifzierten Springer bei den anderen Weltcup-Teilnehmern behaupten können. Die Verpasste Chance für Andreas Wellinger und Ben Bayer bleibt ein Aderlass für das deutsche Team.

Die Erwartungen an den Start in die Weltcup-Saison in Lillehammer waren hoch. Stattdessen steht eine bittere Lehre für die deutschen Springer an. Die Analyse der Sprünge wird zeigen, wo genau die Fehler bei der Technik oder der Abstimmung lagen. Vor allem für Max Unglaube ist die qualifizierte Platzierung ein wichtiger Schritt, während die anderen um den Anschluss kämpfen müssen.