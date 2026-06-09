DTM 2026: Alle Informationen zur Saison im Überblick

Die DTM-Saison 2026 startet spannend: Alle Rennen live auf ProSieben und Joyn. Erfahren Sie alles zum Starterfeld, den Austragungsorten und den Favoriten.

Die DTM -Saison 2026 verspricht erneut Spannung pur für alle Motorsport fans. Die traditionsreiche Tourenwagen serie gastiert in diesem Jahr wieder auf deutschen, niederländischen und österreichischen Strecken - insgesamt acht Rennwochenenden mit je zwei Läufen stehen auf dem Programm.

Los ging es Ende April auf dem Red Bull Ring in Spielberg, wo die Saison ihren spektakulären Auftakt feierte. Das große Finale findet traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring statt, wenn die Meisterschaft entschieden wird. Alle Rennen werden live im Free-TV auf ProSieben übertragen, außerdem gibt es einen kostenlosen Livestream auf Joyn. Das Angebot umfasst nicht nur die Hauptrennen, sondern auch Qualifyings, Freie Trainings und alle Rennen der Rahmenserien - ein Rundum-Paket für echte DTM-Fans.

Auf dem Kanal FAN TV auf Joyn können Zuschauer zudem exklusive Einblicke erhalten, die auch an der Strecke selbst gezeigt werden. Der ADAC hat das offizielle Starterfeld für die Saison 2026 bestätigt: 21 Fahrzeuge von acht verschiedenen Herstellern werden um den Titel kämpfen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Feld etwas kleiner, aber sportlich extrem stark besetzt. Zu den großen Namen zählt Vorjahreschampion Mirko Bortolotti, der erneut einen Grasser-Lamborghini pilotiert und als einer der Topfavoriten ins Rennen geht.

Spannend ist auch das Debüt von Finn Wiebelhaus, dem Gewinner der Road-to-DTM, der sein erstes DTM-Rennen bestreitet. Nicht mehr am Start sind dagegen René Rast und Ayhancan Güven, die sich auf andere Rennprogramme konzentrieren. Die Teams haben ihre Aufstellungen weitgehend beibehalten: Schubert Motorsport setzt auf Kelvin van der Linde und Marco Wittmann, Dörr Motorsport auf Timo Glock und Ben Dörr. Das Grasser Racing Team komplettieren Maximilian Paul und Mirko Bortolotti.

Die Moderation der Übertragungen übernehmen wie gewohnt Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen. Die DTM ist bekannt für ihre engen Duelle und strategischen Rennen. Die Saison 2026 bietet erneut eine Mischung aus erfahrenen Routiniers und aufstrebenden Talenten. Besonders die Rennen auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden und der traditionsreiche Lauf auf dem Norisring in Nürnberg ziehen jedes Jahr tausende Zuschauer an.

Auch der Red Bull Ring mit seiner Höhendifferenz und die schnelle Strecke auf dem Hockenheimring fordern Fahrer und Material gleichermaßen. Die Boxenstopps sind oft entscheidend, und die Reifenstrategie spielt eine große Rolle. Mit der Übertragung auf ProSieben und Joyn erreicht die DTM ein breites Publikum. Fans können die Action live verfolgen und sich auf Spitzenunterhaltung freuen.

Die DTM bleibt damit eine der beliebtesten Rennserien im deutschsprachigen Raum - 2026 noch spannender als je zuvor





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