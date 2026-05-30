DTM 2026 live im Free-TV: Alle Infos zur Saison

Die DTM-Saison 2026 hat begonnen und bietet wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Die Übertragung erfolgt live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Das Starterfeld ist mit 21 Autos von acht Herstellern extrem stark besetzt, darunter Titelanwärter Mirko Bortolotti und DTM-Debütant Finn Wiebelhaus.

Die DTM -Saison 2026 hat begonnen und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden und bietet wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt, das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring. Die Saison 2026 wird ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen.

Highlights, Re-Lives und exklusive Zusatzinhalte sowie die Rennen aller Rahmenserien sind live zu sehen. Der Channel 'FAN TV' auf Joyn zeigt die Freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden, der Feed ist auch bei Joyn empfangbar. Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt.

Mirko Bortolotti, DTM-Champion 2024, startet nun im Grasser-Lamborghini und ist erneut ein Titelanwärter. Finn Wiebelhaus, Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt. Abgänge gibt es ebenfalls: René Rast und Ayhancan Güven werden 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen. Die Teams Schubert Motorsport, Dörr Motorsport und Grasser Racing Team haben ihre Fahrerpaarungen bekanntgegeben





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