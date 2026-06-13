DTM 2026 live im Free-TV auf ProSieben und Joyn

Die DTM-Saison 2026 ist gestartet und bietet wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Die Übertragung erfolgt live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Das Starterfeld ist mit 21 Autos von acht Herstellern extrem stark besetzt.

Die DTM -Saison 2026 ist gestartet und wird live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden und bietet wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt, das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring. Die Saison 2026 wird erneut live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen.

Highlights, Re-Lives und exklusive Zusatzinhalte sowie die Rennen aller Rahmenserien werden live gezeigt. Über Joyn können auf dem Channel 'FAN TV' die Freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden. Der Feed ist auch bei Joyn empfangbar. Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt.

Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt. Mirko Bortolotti, DTM-Champion 2024, startet nun im Grasser-Lamborghini und ist erneut ein Titelanwärter. Finn Wiebelhaus, Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt. Abgänge gibt es ebenfalls: René Rast und Ayhancan Güven werden 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen.

Die Teams Schubert Motorsport, Dörr Motorsport und Grasser Racing Team haben ihre Fahrerpaarungen bekanntgegeben





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