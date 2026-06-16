DTM 2026 live im Free-TV auf ProSieben und Joyn

Die DTM-Saison 2026 hat begonnen und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen. Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern ist bestätigt.

Die DTM -Saison 2026 hat begonnen und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring. Die Saison 2026 wird ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen. Highlights, Re-Lives und exklusive Zusatzinhalte sowie die Rennen aller Rahmenserien sind live zu sehen. Über Joyn können auf dem Channel 'FAN TV' die Freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden.

Der Feed ist auch bei Joyn empfangbar. Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt. Mirko Bortolotti, DTM-Champion 2024, ist nun im Grasser-Lamborghini unterwegs und erneut ein Titelanwärter.

Finn Wiebelhaus, Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt. Abgänge gibt es ebenfalls: Unter anderem werden René Rast und Ayhancan Güven 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren. Die Teams Schubert Motorsport, Dörr Motorsport und Grasser Racing Team haben ihre Fahrerpaarungen bekanntgegeben





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