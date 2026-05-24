DTM 2026: Saisonstart, TV‑Übertragung und Fahrerwechsel im Überblick

Die DTM-Saison 2026 startet mit 16 Rennen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich, wird live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen und präsentiert ein kompakteres, aber stark besetztes Fahrerfeld inklusive Titelanwärter Mirko Bortolotti und Debütant Finn Wiebelhaus.

Die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) starten im Frühjahr 2026 mit einer hochkarätigen Saison, die nicht nur Fans in den Tribünen, sondern auch ein breites Fernsehpublikum begeistert.

Die komplette Saison wird live im Free‑TV auf ProSieben ausgestrahlt, während ein kostenloser Livestream über Joyn für alle interessierten Zuschauer bereitsteht. ProSieben übernimmt damit die exklusive Übertragung aller Rennen, ergänzt durch Highlights, Re‑Lives und zusätzliche Inhalte aus den Rahmenserien. Für besonders interessierte Fans gibt es über den Joyn‑Channel „FAN TV“ die Möglichkeit, die freien Trainings und Qualifyings jedes Rennwochenendes zu verfolgen.

Der Live‑Feed, der normalerweise nur an der Rennstrecke zu sehen ist, wird in diesem Jahr zusätzlich online bereitgestellt, wodurch das Erlebnis noch intensiver wird. Der Saisonauftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt, wo die Fahrer unter großen Jubelrufen das erste Rennen der neuen Ära absolvierten. Insgesamt stehen 16 Rennen an acht verschiedenen Austragungsorten in Deutschland, den Niederlanden und Österreich auf dem Programm.

Das klassische Saisonfinale wird, wie seit vielen Jahren üblich, im Herbst auf dem Hockenheimring ausgetragen und verspricht ein spektakuläres Krönungsrennen. Die Streckenwahl spiegelt das Bestreben der DTM wider, sowohl traditionelle Rennstrecken als auch moderne Kursdesigns zu nutzen, um die Attraktivität für Zuschauer und Sponsoren zu maximieren. Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das endgültige Starterfeld auf 21 Fahrzeuge von acht Herstellern festgelegt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kompakter, bleibt jedoch sportlich auf höchstem Niveau besetzt.

Der amtierende DTM‑Champion 2024, Mirko Bortolotti, fährt nun für das Grasser‑Lamborghini‑Team und gilt erneut als Titelanwärter. Der Road‑to‑DTM‑Sieger Finn Wiebelhaus gibt sein Debüt in der Hauptserie und setzt damit ein starkes Zeichen für junge Talente. Auf der anderen Seite gibt es einige Abgänge: René Rast und Ayhancan Güven konzentrieren sich im Jahr 2026 auf andere Rennprogramme und werden deshalb nicht mehr im DTM‑Feld stehen.

Weitere Besetzungen umfassen erfahrene Fahrer wie Kelvin van der Linde und Marco Wittmann beim Schubert Motorsport, Timo Glock und Ben Dörr beim Dörr Motorsport sowie Maximilian Paul und Mirko Bortolotti beim Grasser Racing Team. Die Moderation der Übertragungen übernimmt ein erfahrenes Team aus Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen, das für eine professionelle und emotionale Begleitung der Zuschauer sorgt.

Die Kombination aus hochkarätigen Fahrern, attraktiver Streckenwahl, umfassender TV‑Berichterstattung und zusätzlichen Online‑Inhalten macht die DTM‑Saison 2026 zu einem Highlight im deutschen Motorsports‑Kalender





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