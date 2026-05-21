DTM-Power-Ranking: Mercedes-AMG, Manthey-Porsche, BMW, Buus, Kalender, Wittmann, Preining, Engel, Wittmann, Auer, Landgraf, Engel

Die DTM-Saison startet ins zweite Rennwochenende mit dem Power-Ranking. Mercedes-AMG, Manthey-Porsche und BMW sind früh stark sortiert. Buus, Kalender, Wittmann, Preining, Engel und Wittmann sind weitere Fahrer, die in die Top 10 einsteigen könnten. Engel hat bereits zwei Siege und ist Tabellenführer.

Die DTM startet im niederländischen Zandvoort ins zweite Rennwochenende der Saison. Vorab präsentieren wir Euch unsere Top 10 im Power Ranking . Nach dem Saisonauftakt am Red Bull Ring in die zweite Runde.

Am Wochenende steht Zandvoort an: Rennen 1 läuft am Samstag, 23. Mai, um 13:00 Uhr, Rennen 2 am Sonntag, 24. Mai, ebenfalls um 13:00 Uhr. Nach den ersten beiden Rennen ist klar: Mercedes-AMG ist früh stark sortiert, Manthey-Porsche hat Speed, BMW hat Potenzial.

Aber auch schon Punkte liegen lassen. Sportlich war Buus am Samstag stark unterwegs, auch wenn eine nachträgliche Strafe das Ergebnis trübte. Das Potenzial im Porsche ist sichtbar, die Pace passt. Für ein höheres Ranking braucht es jetzt ein sauberes Wochenende ohne Haken.

Kalender war am Samstag mit Platz fünf stark unterwegs und zeigte, dass er im Landgraf-Mercedes mehr ist als nur der junge Teamkollege von Luggi Auer. Noch fehlt die ganz große Konstanz über ein komplettes Wochenende, aber sein Auftakt war vielversprechend. Der Aston-Martin-Pilot fuhr am Sonntag auf Platz fünf und zeigte damit, dass Comtoyou nicht nur Statist sein muss. Thiim ist erfahren, aggressiv und auf Strecken wie Zandvoort immer unangenehm.

Noch fehlt die letzte Spitze, aber der Trend stimmt. Am Samstag Ausfall, am Sonntag stark zurückgekommen: Platz vier im zweiten Rennen rettete sein Wochenende. Gounon hat im Mercedes das Tempo für Podien, braucht jetzt aber ein sauberes komplettes Wochenende. Zandvoort wird zeigen, ob er in die Spitzengruppe aufschließen kann.

Mehr Pace als Punkte. Van der Linde hatte am Samstag Pech mit einem Defekt und am Sonntag von der Pole eigentlich alle Chancen auf den Sieg, fiel nach der Strategie aber zurück. Rein vom Speed gehört er weiter in die Top 5. Die Frage ist nur: Wie schnell bekommt Schubert die Fehlerquote runter?

Der Auftaktsieger! Preining holte am Samstag den Heimsieg am Red Bull Ring und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen. Der Sonntag lief für Manthey deutlich schwieriger, deshalb fällt er im Power Ranking knapp hinter die konstanteren Mercedes/BMW-Fahrer. Aber: Der Speed ist da.

Preining bleibt brandgefährlich. Wittmann ist zurück im Titelmodus. Platz sechs am Samstag, Platz zwei am Sonntag. Und das im zweiten Rennen nach Startplatz neun.

Der zweimalige Champion zeigte, warum er in engen DTM-Saisons immer gefährlich ist. Wenn Schubert die Strategie sauberer hinbekommt, ist Wittmann ein echter Titelkandidat. Zweimal Podium beim Heimspiel: Platz zwei am Samstag, Platz drei am Sonntag. Auer war am Red Bull Ring nicht der absolute Überflieger, aber unfassbar konstant.

Genau diese Konstanz gewinnt in der DTM Meisterschaften. Landgraf wirkt früh wie eines der stärksten Pakete. Der Mann der Stunde. Engel stand schon am Samstag auf dem Podium und legte am Sonntag mit dem Sieg nach.

Besonders stark: Er nutzte den BMW-Patzer eiskalt aus, blieb strategisch sauber und fuhr den Erfolg souverän nach Hause. Nach zwei Rennen ist Engel nicht nur Tabellenführer, sondern aktuell auch der kompletteste Fahrer im Feld. Als Sidequest gewann er jetzt noch das 24 Stunden-Rennen am Nürburgring





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DTM Power Ranking Mercedes-AMG Manthey-Porsche BMW Buus Kalender Wittmann Preining Engel Wittmann Auer Landgraf Engel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aus für Tennis-Hoffnung Engel in HamburgHamburg - Deutschlands Tennis-Hoffnung Justin Engel hat beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum eine Überraschung knapp verpasst. Der 18-Jährige

Read more »

Tennis am Rothenbaum: Engel verpasst Überraschung gegen HumbertTennis-Hoffnungsträger Justin Engel hat am Dienstag beim ATP-Turnier in Hamburg einen großen Erfolg nur knapp verpasst. Titelverteidiger Flavio Cobolli ist bei dem Sandplatz-Klassiker in der Hansestadt ebenfalls schon ausgeschieden.

Read more »

Altmaier überrascht in Hamburg - Aus für EngelHamburg - Wenige Tage vor Beginn der French Open hat Daniel Altmaier beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der

Read more »

DTM-Power-Ranking: Mercedes-AMG, Manthey-Porsche, BMW, Buus, Kalender, Wittmann, Preining, Engel, Wittmann, Auer, Landgraf, EngelDie DTM-Saison startet ins zweite Rennwochenende mit dem Power-Ranking. Mercedes-AMG, Manthey-Porsche und BMW sind früh stark sortiert. Buus, Kalender, Wittmann, Preining, Engel und Wittmann sind weitere Fahrer, die in die Top 10 einsteigen könnten. Engel hat bereits zwei Siege und ist Tabellenführer.

Read more »