DTM: Power Ranking und Fahrerwertung vor dem dritten Rennwochenende am Lausitzring

Die DTM steht vor dem dritten Rennwochenende am Lausitzring. Aktuell führt Maro Engel die Fahrerwertung an, dicht gefolgt von Luca Auer. Das Power Ranking zeigt die Top 10 der aktiven Piloten, darunter Überraschungssieger und konistent starke Fahrer. Alle wichtigen Infos zu den Kontrahenten und ihren Chancen auf den Sieg.

Die Deutsche Tourenwagen Masters ( DTM ) startet mit dem dritten Rennwochenende der Saison am Lausitzring in die nächste Runde. Das Power Ranking zeigt die aktuell zehn stärksten Piloten der Meisterschaft.

Die Rennen finden am Samstag, dem 20. Juni, und am Sonntag, dem 21. Juni, jeweils um 13:30 Uhr statt. In der Fahrerwertung liegt der Deutsche Maro Engel mit 67 Punkten vorn, gefolgt vom Österreicher Luca Auer mit 61 Punkten.

Marco Wittmann (52) und Thomas Preining (46) sind ebenfalls in Schlagdistanz. Das Feld ist jedoch sehr eng, wie die jüngsten Ergebnisse in Zandvoort zeigten, wo Matteo Cairoli und Kelvin van der Linde siegten, beide bisher nicht in den Top vier der Gesamtwertung. Engel zeigt eine starkeKonstanz, nachdem er zu Saisonbeginn am Red Bull Ring noch Schwierigkeiten hatte. Sein sechster Platz im vierten Lauf in Zandvoort war ein deutliches Zeichen, dass er mit dem Lamborghini wettbewerbsfähig ist.

Vom Franzosen Julien Gounon ist jederzeit eine Top-Platzierung zu erwarten. Nach zwei vierten Plätzen in Zandvoort und am Red Bull Ring litt er unter einem schlechten Boxenstopp und rangiert aktuell auf Platz neun. Ricardo Feller zeigte zwei Gesichter: In Österreich noch weit hinten, lieferte er in den Niederlanden mit den Plätzen drei und fünf ein glänzendes Wochenende ab. Am Lausitzring gelang ihm bisher nie ein besseres Ergebnis als Platz sieben in sechs Rennen.

Die Formkurve von Dörr zeigt stetig nach oben. Nach einem unbefriedigenden ersten Rennen folgten die Plätze sieben, fünf und zwei. Für ihn war es das erste Podium, das er halten durfte, nachdem ihm ein Erfolg am Sachsenring 2025 nachträglich aberkannt worden war. Der Südafrikaner Sheldon van der Linde reist mit viel Selbstvertrauen zum Lausitzring.

Nach einem schwierigen Saisonstart mit zwei Ausfällen und einem sechsten Platz sicherte er sich in Zandvoort die Pole Position und den Sieg - sein erster Triumph mit BMW und insgesamt neunter DTM-Sieg. Der Überraschungssieger von Zandvoort, Rookie Matteo Cairoli, demonstrierte im Ferrari eine beeindruckende Leistung, nachdem er beim Auftakt in Österreich nur auf den Plätzen acht und 14 gelegen hatte.

Luca Auer hat trotz einiger Schwierigkeiten in Zandvoort (Plätze sieben und acht) dank seines Sieges beim Heimrennen am Red Bull Ring weiterhin Platz vier inne und verbindet positive Erinnerungen an den Lausitzring, wo er 2024 gewann und einmal Dritter wurde. Marco Wittmann stand bereits zweimal auf dem Podium (Platz zwei in Österreich, Platz drei in Zandvoort) und dreimal in den Top fünf. Nur der elfte Platz im letzten Rennen nach einem schwachen Qualifying war ein Ausreißer.

Titelverteidiger Maro Engel führt die Wertung weiter an, muss sich jedoch gegen den konstant schnellen Luca Auer behaupten, der in den ersten drei Rennen zweimal Zweiter und einmal Dritter wurde. Der vierte Lauf verlief für Auer unglücklich - nach einem schwachen Qualifying wurde er von Nicki Thiim aus dem Rennen genommen und beendete es nur auf Rang 13, was jedoch als Schadensbegrenzung gewertet werden kann





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