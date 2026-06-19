DTM-Saison 2026: Alle Informationen zu Übertragung, Fahrerfeld und Rennkalender

Die DTM-Saison 2026 startet mit 16 Rennen an acht Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. ProSieben und Joyn übertragen die Rennen live. Das Feld umfasst 21 Autos von acht Herstellern, darunter Titelverteidiger Mirko Bortolotti und Neuling Finn Wiebelhaus. Das Finale findet traditionell auf dem Hockenheimring statt.

Die DTM -Saison 2026 läuft und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring. Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen. ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV. Highlights, Re-Lives & exklusive Zusatzinhalte (die Rennen aller Rahmenserien live) Auf dem Channel "FAN TV" können über Joyn die Freien Trainings & Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden.

Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar. DTM 2026 heute live: Welche Hersteller sind dabei? Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt.

Mirko Bortolotti - DTM-Champion 2024, nun im Grasser-Lamborghini unterwegs und erneut ein Titelanwärter. Finn Wiebelhaus - Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt. Abgänge gibt es ebenfalls: Unter anderem werden René Rast und Ayhancan Güven 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren. Schubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann.

Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr. Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti. Moderation: Andrea Kaiser, Matthias Killing, Mike Stiefelhagen





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