DTM-Saison 2026: Live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn

Die DTM startet 2026 mit 16 Rennen an achtStandorten in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Die Saison wird live auf ProSieben und Joyn übertragen. Das Starterfeld umfasst 21 Autos von acht Herstellern, darunter Champion Mirko Bortolotti und Debütant Finn Wiebelhaus. Moderatoren sind Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen.

Die DTM -Saison 2026 ist in vollem Gange und wird live im kostenlosen Fernsehen auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. Die Serie kehrt nach Deutschland, in die Niederlande und nach Österreich zurück und bietet erneut acht Rennwochenenden mit je zwei Rennen, insgesamt also 16 Rennen.

Die Saison begann am Wochenende vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg und endet traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring. Die Übertragungslösung bleibt ähnlich wie im Vorjahr: ProSieben zeigt alle Rennen live und exklusiv im deutschen Free-TV, während Joyn einen Livestream anbietet. Zusätzlich ist auf Joyn der Kanal "FAN TV" verfügbar, auf dem die Freien Trainings und Qualifikationen der jeweiligen Rennwochenenden zu verfolgen sind.

Dieser Feed, der auch an der Strecke selbst ausgestrahlt wird, ist damit erstmals auch über Joyn empfangbar. Nach dem Ende der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das finale Starterfeld bestätigt. Es umfasst 21 Fahrzeuge von acht verschiedenen Herstellern. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld leicht geschrumpft, bleibt aber sportlich weiterhin erstklassig besetzt und verspricht einen spannenden Wettbewerb.

Die Fahrerpaarungen der Teams sind teilweise neu zusammengestellt. Schubert Motorsport setzt auf Kelvin van der Linde und Marco Wittmann, Dörr Motorsport auf Timo Glock und Ben Dörr, das Grasser Racing Team auf Maximilian Paul und den amtierenden DTM-Champion von 2024, Mirko Bortolotti, der erneut zu den Titelkandidaten zählt. Auch Debütanten sind mit von der Partie: Finn Wiebelhaus, Sieger der Road-to-DTM, gibt sein DTM-Debüt.

Gleichzeitig verabschieden sich einige bekannte Namen aus der Serie: René Rast und Ayhancan Güven werden 2026 nicht mehr im DTM-Feld zu finden sein, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren. Die Übertragungsteams vor der Kamera sind ebenfalls bekannt: Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen werden durch die Saison führen. Das Konzept, die DTM sowohl linear im Fernsehen als auch über Streaming zu platzieren, scheint erfolgreich, denn die Zuschauerzahlen und die Reichweite werden als stabil bis positiv eingeschätzt.

Die DTM bleibt damit eine der meistgesehenen Rennserien im deutschsprachigen Raum und setzt auf eine moderne, multiplattformfähige Ausstrahlung. Die Voraussetzungen für eine packende Saison mit engen Kämpfen an der Spitze und diversen Sieg aspiranten sind gegeben, zumal das Feld trotz des leicht reduzierten Teilnehmerfelds eine hohe Leistungsdichte aufweist. Die Fans können sich auf acht Wochenenden mit insgesamt 16 Rennen freuen, die via ProSieben und Joyn einfach zu verfolgen sind





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