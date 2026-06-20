DTM-Saison 2026: Live im Free-TV auf ProSieben und Joyn

Die DTM-Saison 2026 ist live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. Die wichtigsten Informationen über die DTM-Saison 2026 zusammengefasst. Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird.

Die DTM-Saison 2026 läuft und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. Die wichtigsten Informationen über die DTM-Saison 2026 zusammengefasst.

Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Es wird 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring. Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen. Die gesamte DTM-Saison wird live und exklusiv im deutschen Free-TV übertragen. Highlights, Re-Lives und exklusive Zusatzinhalte, wie die Rennen aller Rahmenserien live, werden auf ProSieben übertragen.

Auf dem Channel "FAN TV" können über Joyn die Freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar. Der ADAC hat das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt.

Mirko Bortolotti, der DTM-Champion 2024, ist nun im Grasser-Lamborghini unterwegs und erneut ein Titelanwärter. Finn Wiebelhaus, der Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt. Abgänge gibt es ebenfalls: Unter anderem werden René Rast und Ayhancan Güven 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren. Schubert Motorsport wird von Kelvin van der Linde und Marco Wittmann betrieben.

Dörr Motorsport wird von Timo Glock und Ben Dörr geführt. Grasser Racing Team wird von Maximilian Paul und Mirko Bortolotti betrieben. Die Moderation wird von Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen übernommen. Die DTM-Saison 2026 bietet wieder viel Action und Spannung auf dem Rennweg.

Die Fans können sich auf die Live-Übertragungen auf ProSieben und Joyn freuen. Die Tourenwagen-Serie wird wieder auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren und die Rennen werden live im Free-TV übertragen. Die Fans können sich auf die Highlights, Re-Lives und exklusiven Zusatzinhalte freuen, wie die Rennen aller Rahmenserien live. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar. Die DTM-Saison 2026 wird wieder eine spannende und actionreiche Saison werden





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