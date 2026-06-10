DTM-Saison 2026 live im Free-TV und auf Joyn

Die DTM-Saison 2026 startet mit 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern. Der Auftakt findet auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt, das große Finale auf dem Hockenheimring. Die Saison wird live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen.

Die DTM-Saison 2026 ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden.

Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring.

Die Saison 2026 der DTM wird ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen. Highlights, Re-Lives und exklusive Zusatzinhalte sind Teil des Angebots. Die Freien Trainings und Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden können über Joyn auf dem Channel 'FAN TV' verfolgt werden. Der Feed wird auch an der Strecke selbst gezeigt und ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar.

Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt. Mirko Bortolotti, der DTM-Champion 2024, ist nun im Grasser-Lamborghini unterwegs und erneut ein Titelanwärter. Finn Wiebelhaus gibt sein DTM-Debüt.

Abgänge gibt es ebenfalls: Unter anderem werden René Rast und Ayhancan Güven 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren. Schubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann, Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr, Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DTM-Saison 2026 Live Im Free-TV Joyn Red Bull Ring Hockenheimring

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DTM-Saison 2026: Live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf JoynDie DTM startet 2026 mit 16 Rennen an achtStandorten in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Die Saison wird live auf ProSieben und Joyn übertragen. Das Starterfeld umfasst 21 Autos von acht Herstellern, darunter Champion Mirko Bortolotti und Debütant Finn Wiebelhaus. Moderatoren sind Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen.

Read more »

ARD und ZDF übertragen WM 2026 im Free-TVDie ARD und das ZDF werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Free-TV übertragen, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV alle Spiele zeigt.

Read more »

Ball-Saison 2026: Mit diesem „Bridgerton'-Kleid wirst du zum Star des AbendsZarter Tüll, ein perlrosa Farbton und funkelnde Details machen dieses Kleid zum Hingucker. Damit fühlt ihr euch fast wie auf einem „Bridgerton“-Ball.

Read more »

DTM 2026: Alle Informationen zur Saison im ÜberblickDie DTM-Saison 2026 startet spannend: Alle Rennen live auf ProSieben und Joyn. Erfahren Sie alles zum Starterfeld, den Austragungsorten und den Favoriten.

Read more »