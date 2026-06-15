DTM-Saison 2026: Live im Free-TV und im Livestream auf Joyn

Die DTM-Saison 2026 ist live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden.

Die DTM-Saison 2026 ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. Die Tourenwagen-Serie gastiert erneut auf deutschem, niederländischem und österreich ischem Boden.

Es werden 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben. Der Auftakt fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring.

Die Saison 2026 wird der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn übertragen. Die Highlights, Re-Lives und exklusiven Zusatzinhalte sind auf dem Channel 'FAN TV' auf Joyn zu finden. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar. Der ADAC hat das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt.

Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt. Mirko Bortolotti ist DTM-Champion 2024 und wird nun im Grasser-Lamborghini unterwegs sein. Finn Wiebelhaus gibt sein DTM-Debüt. Abgänge gibt es ebenfalls: René Rast und Ayhancan Güven werden 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen.

Sie konzentrieren sich auf andere Rennprogramme. Schubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann. Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr. Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti.

Die Moderation wird von Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen übernommen





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