DTM‑Saison 2026: Voller Rennkalender, neue Gesichter und Live‑Übertragung im Free‑TV

Die DTM‑Saison 2026 startet am Red‑Bull‑Ring, umfasst 16 Rennen in drei Ländern und wird live auf ProSieben und Joyn übertragen. Das Starterfeld besteht aus 21 Fahrzeugen von acht Herstellern, mit Mirko Bortolotti als Titelanwärter und Finn Wiebelhaus im Debüt.

Die diesjährige DTM ‑Saison 2026 hat ihren Startschuss bereits gegeben und begeistert Motorsport ‑Fans im deutschen Free‑TV und im kostenlosen Livestream. ProSieben überträgt sämtliche Rennen live und exklusiv, während das digitale Angebot von Joyn nicht nur die Hauptveranstaltungen, sondern auch ein umfangreiches Zusatzpaket bereitstellt: Auf dem eigens eingerichteten FAN‑TV‑Channel können Zuschauer die freien Trainingssessions und Qualifying‑Durchläufe jedes Rennwochenendes in Echtzeit verfolgen.

Der Stream beinhaltet denselben Bild- und Tonfeed, der auch an den jeweiligen Rennstrecken ausgehängt wird, sodass Fans zu Hause das volle Rennerlebnis erhalten. Die Saison erstreckt sich über acht verschiedene Rennstrecken in Deutschland, den Niederlanden und Österreich und umfasst insgesamt sechzehn Rennveranstaltungen, die von Frühling bis Herbst ausgetragen werden. Der Auftakt der Saison fand vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red‑Bull‑Ring in Spielberg statt, wo die Fahrer unter heimischem Applaus ihre Fahrzeuge auf die Probe stellten.

Der Endspurt wird traditionell im Herbst am legendären Hockenheimring ausgetragen, was für ein spektakuläres Saisonfinale sorgt. Nach Ablauf der offiziellen Anmeldefrist hat der ADAC das feste Starterfeld auf 21 Fahrzeuge von acht verschiedenen Herstellern festgelegt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch in puncto sportlicher Qualität und Konkurrenzsituation hochkarätig. Besonders hervorzuheben ist der amtierende DTM‑Champion 2024, Mirko Bortolotti, der nun für das Grasser‑Lamborghini‑Team an den Start geht und erneut um den Titel kämpfen wird.

Der Road‑to‑DTM‑Sieger Finn Wiebelhaus gibt sein Debüt in der obersten Tourenwagenklasse und verspricht frischen Wind. Gleichzeitig gibt es einige bedeutende Wechsel im Fahrerkader. René Rast und Ayhancan Güven haben sich entschieden, die DTM für die Saison 2026 zu verlassen, um sich anderen Rennprogrammen zu widmen. Das Schubert Motorsport‑Team setzt auf die erfahrenen Piloten Kelvin van der Linde und Marco Wittmann, während das Dörr Motorsport‑Team mit Timo Glock und Ben Dörr vertreten ist.

Im Grasser Racing Team schließen sich Maximilian Paul und Mirko Bortolotti an, um gemeinsam um Podiumsplätze zu kämpfen. Die Moderation der Übertragungen übernehmen Andrea Kaiser, Matthias Killing und Mike Stiefelhagen, die mit ihrer Expertise für ein unterhaltsames und informatives Zuschauererlebnis sorgen. All diese Elemente machen die DTM‑Saison 2026 zu einem Muss für alle Motorsport‑Enthusiasten, die sowohl packende Action auf der Strecke als auch tiefgehende Einblicke hinter die Kulissen suchen





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