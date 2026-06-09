DTM-Spektakel am Lausitzring: Maro Engel führt - Maximilian Paul im Heimspiel

Die DTM kommt zum dritten Saisonstopp an den Lausitzring. Maro Engel führt die Fahrerwertung an, doch Lucas Auer und Marco Wittmann fordern ihn heraus. Lokalmatador Maximilian Paul startet im Lamborghini. Zudem gibt es ein Gratiskonzert von "Dick Brave" und ein Gewinnspiel für Wochenendtickets.

An diesem Wochenende steht ein aufregender DTM -Lauf auf dem Programm: Die Deutsche Tourenwagen Masters gastieren vom 19. bis 21. Juni am Dekra Lausitzring . Mit etwa 600 PS starken GT3 -Fahrzeugen verspricht der dritte Saisonstopp packende Rennaction.

In der Fahrerwertung liegt Mercedes-AMG-Pilot Maro Engel vorn, doch seine Markenkollegen Lucas Auer und BMW-Fahrer Marco Wittmann wollen ihm den Sieg streitig machen. Besonders im Fokus steht Lokalmatador Maximilian Paul, der aus Dresden anreist und im Lamborghini Temerario GT3 auf sein Heimspiel hofft. Für die Besucher wird das Event zu einem Festival: Am Samstagabend tritt "Dick Brave" alias Sasha auf der "DTM Powerstage" auf, das Konzert ist für alle Ticketinhaber kostenlos. Begleitende Rennserien ergänzen das Programm.

Zudem verlost BILD exklusiv 3×2 Wochenendtickets inklusive Tribünenplatz, Zugang zum Fahrerlager, Startaufstellung und Parkplatz sowie eine Reisekostenpauschale von 300 Euro pro Gewinnerpaar. Das Gewinnspiel läuft bis zum 10. Juni 2026, Teilnahme ist nur für registrierte BILDplus-Kunden ab 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und die Datenverarbeitung richtet sich nach der DSGVO. Veranstalter ist die ADAC Motorsport GmbH





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