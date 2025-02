DTM sucht neuen Hersteller: Aston Martin und die Zukunft der Rennserie

Gerhard Berger, der DTM-Chef, steht vor großen Herausforderungen für die Zukunft der Rennserie. Der wichtigste Punkt: die Suche nach einem neuen Hersteller nach dem Abschied von Mercedes. Der Fokus liegt auf Aston Martin, aber es gibt noch einige Hürden zu überwinden. Es werden auch neue Rahmenprogramm Ideen für die DTM in 2019 vorgestellt.

Gerhard Berger , der DTM -Chef, steht vor einigen wichtigen Aufgaben für die Zukunft der Tourenwagen-Rennserie. Die wichtigste: die Suche nach einem neuen Hersteller, nachdem Mercedes seinen Rückzug angekündigt hat. Berger betont in Interviews, dass die Gespräche mit potenziellen Herstellern in einer fortgeschrittenen Phase seien und in den nächsten Wochen konkretere Informationen erwartet werden könnten.

Aston Martin wird als besonders vielversprechende Option genannt, da die Marke im Premium-Segment eine vergleichbare Bedeutung hätte wie Ferrari in der Formel 1. Doch vor einem endgültigen Beschluss stehen noch einige Hürden. Das Projekt ist komplex und von vielen Faktoren abhängig. Gerüchte besagen, dass ein möglicher Einstieg von Aston Martin durch R-Motorsport in Zusammenarbeit mit Arden Motorsport erfolgen könnte, wobei HWA für das Chassis und möglicherweise sogar den Motor zuständig wäre. Hinzu kommt die geplante Partnerschaft zwischen HWA und AF Racing, die als weiterer Hinweis auf diesen Szenario interpretiert wird. Dr. Florian Kamelger, Mitinhaber von AF Racing und Teamchef von R-Motorsport, bestätigte zwar das Interesse an der DTM, betonte aber, dass es zu früh sei, von einem konkreten Einstieg zu sprechen. Dieter Gass, Motorsportchef von Audi, gibt sich optimistisch und glaubt, dass es bald zu einer Entscheidung kommen wird. Neben Audi und BMW könnten auch Kundenteams das Feld der DTM im Übergangsjahr 2019 bereichern. Gerhard Berger bestätigt, dass es bereits einige Interessenten gibt, die das Zeug dazu haben, ein solches Projekt zu realisieren. Wie genau das Rahmenprogramm der DTM in 2019 aussehen wird, ist noch offen. Berger plant eine leicht reduzierte Saison mit acht bis neun anstatt der bisherigen zehn Veranstaltungen. Die beiden gemeinsamen Events mit der japanischen Super GT sollen weiterhin im DTM-Format ausgetragen werden, aber nicht zur DTM-Wertung zählen.





