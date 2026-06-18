"(Du bist) gut genug" von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David: Missverständnis hinter Erfolg

Der Song "(Du bist) gut genug" von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David hat zu den überraschendsten deutschen Pop-Exporten des Jahres 2021 gehört. Der internationale Erfolg beruht auf einem Missverständnis, da viele englischsprachige Nutzer hören nicht "Du bist gut genug", sondern "Doobie Scoot Canoe". Binnen weniger Wochen entwickelte sich das Kauderwelsch zum eigenen Meme, und mittlerweile kursieren zahlreiche Videos, in denen Menschen die vermeintliche Fantasiesprache nachsingen.

Der Song "(Du bist) gut genug" von Kitschkrieg , Blumengarten und Shirin David hat zu den überraschendsten deutschen Pop-Exporte n des Jahres 2021 gehört. Millionen Menschen haben den Refrain bereits als sogenanntes "Sound" für ihre Videos genutzt, darunter auch Stars wie Sängerin Lizzo und Rapper Wiz Khalifa .

Der internationale Erfolg beruht auf einem Missverständnis, da viele englischsprachige Nutzer hören nicht "Du bist gut genug", sondern "Doobie Scoot Canoe". Binnen weniger Wochen entwickelte sich das Kauderwelsch zum eigenen Meme, und mittlerweile kursieren zahlreiche Videos, in denen Menschen die vermeintliche Fantasiesprache nachsingen. So oder so ähnlich erklären sich Blumengarten und Shirin David den Erfolg des Songs. In einem Interview mit der "" sagte Sänger Rayan Djima, die Botschaft richte sich an "uns alle".

In einer Welt des "Optimierungs- oder Schönheitswahns" brauche jeder Mensch gelegentlich eine solche Erinnerung. Auch die besondere Wirkung seiner Stimme habe einen erheblichen Teil zur Beliebtheit beigetragen. Musik funktioniere schließlich oft auch dann, wenn man die Sprache nicht verstehe. Die Kombination mit dem Rap von Shirin David mache das Ganze abwechslungsreich





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