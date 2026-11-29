Ralf Dümmel und sein Team waren von diesem 20-jährigen Erfinder Florian direkt begeistert. Am Ende durfte er jubeln – auch über ein ganz besonderes Kompliment von dem „Die Höhle der Löwen“-Star.

Ralf Dümmel und sein Team waren von diesem 20-jährigen Erfinder Florian direkt begeistert. Am Ende durfte er jubeln – auch über ein ganz besonderes Kompliment von dem „Die Höhle der Löwen“-Star.

„Es gibt eine Menge an Shakern da draußen, aber deiner ist so gut, dass wir mit dir unbedingt weitergehen wollen“ – schon bei der Produktvorstellung von Florians Idee war Ralf Dümmel begeistert. In derDie Idee dahinter: Ein Mechanismus im Inneren des Shakers durchmischt ohne Stromzufuhr den Inhalt gleichmäßig, cremig und ohne Klümpchenbildung.

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„Die Idee ist der absolute Hammer“, lobte Dümmels Vertriebsexperte Timo Neumann. Marketingexpertin Kristin Seifert sah es ähnlich: „Ich würde es definitiv benutzen.