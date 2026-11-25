Du kannst nach „Die Tribute von Panem“ nicht genug von Dystopien bekommen? Diese drei Buchreihen bieten Widerstand, Romance und starke Heldinnen.

Du kannst nach „Die Tribute von Panem“ nicht genug von Dystopien bekommen? Diese drei Buchreihen bieten Widerstand, Romance und starke Heldinnen. Ob man Katniss’ Weg noch einmal liest oder sich in der neuen Verfilmung von „Sunrise on the Reaping“ von der emotionalen Geschichte von Haymitch einnehmen lässt : VonBuch-Tipps dir Abhilfe schaffen und dich hoffentlich ähnlich in den Bann ziehen. Diese drei Buchreihen führen in ganz eigene Welten, erzählen aber ebenfalls von1.

„Dark Sigils“ von Anna Benning: Magie im gefährlichen London London ist in Anna Bennings „Dark Sigils“ keine Kulisse für romantische Spaziergänge, sondern ein Ort der Enklaven. Magie entscheidet dort über Macht, Sicherheit und soziale Stellung. Rayne kennt die Schattenseiten dieser Welt: Mit geheimnisvollen Sigils kann sie eine blau schimmernde Substanz kontrollieren und sich in den Armenvierteln behaupten. Als ihre Kräfte außer Kontrolle geraten, wird aus ihrer besonderen Begabung allerdings eine Gefahr.

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Hilfe bekommt sie ausgerechnet von Adam, der selbst mächtige Sigils besitzt und zunächst kaum Vertrauen verdient. Während Gegner Rayne ins Visier nehmen, müssen beide enger zusammenarbeiten, als ihnen lieb ist. Warum dir „Dark Sigils“ als Panem-Fan gefallen könnte Rayne ist keine Figur, die auf Rettung wartet. Sie kämpft sich durch eine ungerechte Welt, trifft unter Druck eigene Entscheidungen und muss lernen, wem sie überhaupt vertrauen kann.

Dazu kommt eine Liebesgeschichte, die langsam zwischen Misstrauen und Zwangsnähe wächst – perfekt für alle, die auch bei Katniss und Peeta das emotionale Knistern gefühlt haben. In Lena Kiefers Trilogie „Ophelia Scale“ ist Technologie verboten. Der Regent hält England unter Kontrolle, und wer sich ihm widersetzt, riskiert viel. Die 18-jährige Ophelia glaubt trotzdem an Fortschritt und Veränderung.

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Deshalb schließt sie sich dem Widerstand an und erhält die Chance, sich beim königlichen Geheimdienst zu beweisen. Damit beginnt ein gefährliches Doppelleben direkt im Palast. Ophelia muss sich gegen Konkurrenz behaupten, darf ihre Mission nicht verraten und begegnet ausgerechnet Lucien, dem geheimnisvollen Bruder des Regenten. Die Gefühle, die dabei entstehen, machen ihre Aufgabe nicht gerade einfacher.

Warum dir „Ophelia Scale“ als Panem-Fan gefallen könnte Auch Ophelia gerät zwischen politische Überzeugungen und persönliche Bindungen. Die Reihe erzählt von Machtmissbrauch, Loyalität und dem Preis des Widerstands, ohne die Liebesgeschichte davon zu trennen. Wer an Panem die Spannung zwischen Rebellion und Romance mochte, dürfte sich hier schnell festlesen. Sestiby wirkt wie die Lösung für alle Probleme der Vergangenheit.

Nach Pandemie und Krieg herrschen Frieden, Ordnung und Gleichheit. Eine künstliche Intelligenz wacht über die Gesellschaft, Lügen gehören der Vergangenheit an. Selbst Eifersucht, Wut und Misstrauen gelten als störende Gefühle, die niemand mehr haben sollte. Mae ist mit dem Gedanken aufgewachsen, dass ihr Staat gerecht und sicher ist.

Doch dann empfindet sie Dinge, die sie besser verbergen müsste. Als sie in ein staatliches Partnerschaftsprogramm kommt und unter genauer Beobachtung steht, wird das immer schwieriger. Ein junger Mann mit frostblauen Augen bringt sie schließlich dazu, alles infrage zu stellen, woran sie bisher geglaubt hat. Warum dir „Honesty“ als Panem-Fan gefallen könnte Wie Katniss erkennt auch Mae nach und nach, dass hinter einer scheinbar stabilen Ordnung Kontrolle und Manipulation stecken können.

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„Honesty“ verbindet diese düstere Grundidee mit einer verbotenen Annäherung und der Frage, ob eine Gesellschaft frei sein kann, wenn sie sogar die eigenen Gefühle überwachen will. Magie, ein königliches Regime oder künstliche Intelligenz: Die Welten sind verschieden. Gemeinsam haben diese Reihen Figuren, die sich nicht mit den Regeln zufriedengeben, die andere für sie festgelegt haben.

Genau der richtige Lesestoff also, wenn du Panem nach der letzten Seite oder dem Kinobesuch noch nicht loslassen möchtest und bereit bist, in eine neue fantasievolle Dystopie einzutauchen!