Dua Lipa and Callum Turner's Exclusive Palermo Wedding: Luxury and Controversy

Dua Lipa and Callum Turner have chosen Palermo, the capital of Sicily, for their exclusive wedding and have been causing controversy by hosting a lavish event in the city's historic center. The city has rarely been the backdrop for such extravagant and high-profile events. The couple has chosen the Donna-Franca-Suite at the five-star hotel Villa Igiea for their wedding, and the event is expected to last for three days.
Dua Lipa und Callum Turner haben sich für ihre exklusive Hochzeitsfeier die sizilianische Hauptstadt Palermo ausgesucht und belagern mit zahlreichen hochkarätigen Gästen seit Tagen die Innenstadt, die für diese starbesetzte Feier abgeriegelt ist.
Zum Unmut der Anwohner, die lautstark gegen die Hochzeitsfeier protestieren, ist auf zahlreichen Plakaten und Graffitis in der gesamten Innenstadt Palermos zu lesen. Die Anwohner zeigen sich empört über die Ankunft des Superstar-Paares, das eine mehrtägige Hochzeits-Sause mit 300 hochkarätigen Gästen geplant hat. Haben im Fünf-Sterne-Hotel "Villa Igiea" die rund 100 Quadratmeter große Donna-Franca-Suite bezogen. Bereits am Freitag starteten die Feierlichkeiten mit einem Pre-Wedding-Cocktail auf der Piazza Sant'Anna mitten in Palermo.
Anschließend besuchte das Paar gemeinsam mit ausgewählten Gästen die Galleria d'Arte Moderna, die dafür bereits ab 14 Uhr exklusiv für die Öffentlichkeit geschlossen worden war. Am frühen Abend ging es im prächtigen Palazzo Gangi für die Hochzeitsgesellschaft weiter. Die auf drei Tage angesetzte Feier soll an verschiedenen Orten in Palermo sowie der Nachbarstadt Bagheria stattfinden. Die 630.000-Einwohner-Stadt war in der Vergangenheit selten Kulisse solch großer und luxuriöser Promi-Hochzeiten.
Palermos Innenstadt ist abgesperrt und durch ein Aufgebot an Carabinieri gesichert. Ein Durchkommen für die Anwohner ist, wenn überhaupt, nur mit viel Aufwand möglich. Kein Wunder, dass der Unmut der Bewohner wächst. Britische Medien hatten die Kosten der Feier zunächst auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt.
Laut der italienischen Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" könnten die Ausgaben jedoch deutlich höher liegen und sich insgesamt auf etwa vier Millionen Euro belaufen. Auch die Liste der geladenen Gäste sorgte für Aufsehen und gleicht einem Schaulaufen internationaler Prominenz aus der Unterhaltungs- und Modewelt. Zu den erwarteten Gästen zählen unter anderem Sängerin Charli XCX (33), Modedesignerin Donatella Versace (71) und Musikproduzent Mark Ronson (50).
Ebenso wird über die Teilnahme weiterer hochkarätiger Persönlichkeiten spekuliert, darunter Madonna (67), Adele (38), Robbie Williams (52), Kylie Minogue (58), Katy Perry (41), Harry Styles (32) und Rosalía (33)
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