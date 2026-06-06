Dua Lipa und Callum Turner feiern ihre Hochzeit in Palermo und Bagheria, aber die Sicherheitsmaßnahmen gegen Paparazzi erinnern an einen Staatsbesuch. Die Stadt ist abgeriegelt, Straßensperren und Parkverbote gelten, und die Anwohner müssen eine Vertraulichkeits-Vereinbarung unterschreiben.

Dua Lipa und Callum Turner feiern drei Tage in Palermo und Bagheria , aber die Sicherheitsmaßnahmen gegen Paparazzi erinnern an einen Staatsbesuch. Die Stadt ist abgeriegelt, Straßensperren und Parkverbote gelten, und die Anwohner müssen eine Vertraulichkeits-Vereinbarung unterschreiben.

Die Anwohner sind empört über die Ankunft des Superstar-Paares, das eine mehrtägige Hochzeits-Sause mit 300 hochkarätigen Gästen geplant hat. Das Geld, das die Stadt den betroffenen Anwohnern gezahlt hat, soll sie entschädigen, deren Wohnungen auf Bereiche hinausgehen, in denen zusätzliche Parkflächen für die Hochzeit entstehen sollen. Dua Lipas Vermögen wird in etwa 133 Millionen Euro geschätzt, und sie setzt auch bei der Hochzeit auf maximalen Luxus, wie die 5200 Euro teure Bottega-Veneta-Tasche zeigt.

Die Einschränkungen gelten bereits seit dem vergangenen Montag und bleiben noch bis zum kommenden Montag bestehen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dua Lipa Callum Turner Palermo Bagheria Sicherheitsmaßnahmen Paparazzi Vertraulichkeits-Vereinbarung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lipa und Callum Turner vor Feier in PalermoPalermo - Auf Sizilien haben nach italienischen Medienberichten die letzten Vorbereitungen für die große Hochzeitsparty von Dua Lipa und Callum Turner

Read more »

Dua Lipa und Callum Turner vor Feier in PalermoAuf Sizilien wird an diesem Wochenende wohl groß gefeiert. Die Sängerin und der Schauspieler sind bereits in Palermo. Und auch einige prominente Gäste werden erwartet.

Read more »

Proteste gegen Dua Lipa und Callum Turner in PalermoPalermo - Auf Sizilien regt sich Widerstand gegen die große Hochzeitsparty des Promi-Paares Dua Lipa und Callum Turner an diesem Wochenende in Palermo.

Read more »

Proteste gegen Hochzeitsparty von Dua Lipa und Callum Turner in PalermoAuf Sizilien wird an diesem Wochenende groß gefeiert. Dua Lipa und Callum Turner geben sich in Palermo das Jawort. Doch nicht allen gefällt das.

Read more »