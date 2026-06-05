Dua Lipa und Callum Turner feiern ihre Traumhochzeit auf Sizilien

Die Popstar und der Schauspieler haben ihre große Liebe mit einer glamourösen Traumhochzeit auf Sizilien gefeiert. Das Paar lud 300 Gäste ein, am Wochenende nach Palermo zu reisen und veranstaltete eine Cocktailparty im Palazzo Valguarnera Gangi. Dua Lipa entzückte in einem rückenfreien Kleid mit Fransen, während ihr Ehemann in einem beigen Anzug eine gute Figur machte. Zahlreiche Prominente werden mit Privatjets auf Sizilien erwartet.

Dua Lipa und Callum Turner feiern ihre große Liebe mit einer glamourösen Traumhochzeit auf Sizilien . Das Paar, das bereits standesamtlich verheiratet ist, lud 300 Gäste ein, am Wochenende nach Palermo zu reisen.

Am Freitagabend kamen bereits die ersten Mega-Stars in Palermo an und wurden vom Hochzeitspaar mit einer glamourösen Cocktailparty willkommen geheißen. Das Paar veranstaltete die Cocktailparty im Palazzo Valguarnera Gangi, wo Superstars wie Charli XCX und Mark Ronson dabei waren, wie sie mit dem Hochzeitspaar anstießen. Dua Lipa entzückte in einem rückenfreien Kleid mit Fransen, während ihr Ehemann in einem beigen Anzug eine gute Figur machte.

Berichten zufolge soll das Paar über 10.000 Euro bezahlt haben, um den Veranstaltungsort für den Empfang exklusiv zu mieten. Nach Informationen aus Italien soll die Sängerin während des dreitägigen Festes 26 verschiedene Kleider tragen. Drei Tage lang soll gefeiert werden - mit internationalen Superstars, exklusiven Luxus-Locations, einer spektakulären Fashion-Kulisse und jeder Menge italienischem Dolce Vita. Unter den Schauplätzen der Feierlichkeiten: das legendäre Fünf-Sterne-Hotel Villa Igiea, in dem das Brautpaar und zahlreiche Gäste untergebracht sein sollen.

Auch die Galleria d'Arte Moderna und die nahe gelegene Piazza Croce dei Vespri sollen für die Hochzeit gebucht worden sein. Zahlreiche Prominente werden Medienberichten zufolge mit Privatjets auf Sizilien erwartet.





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