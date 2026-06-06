Dua Lipa und Callum Turner feiern pompöse Hochzeit in Palermo

Die Sängerin Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner haben ihre Hochzeit in Palermo gefeiert. Die Stadt ist bekannt für ihre Filmgeschichte, doch das Image als Mafia-Hochburg sorgte für Kritik. Das Paar feierte trotzdem mit über 200 Gästen und prominenten Gästen wie Donatella Versace und Charli XCX.

In Italien ist man gewohnt, dass Promi nente ihre Hochzeit en feiern. Doch Dua Lipa und Callum Turner haben sich nicht für Venedig entschieden, sondern für Palermo .

Die Stadt, die viele mit anderen Dingen in Verbindung bringen, sorgte für Ärger. Mit über 200 Gästen feierten der Popstar und der Schauspieler in Siziliens Hauptstadt. Palermo ist bekannt für Filmklassiker wie 'Der Pate', doch das alte Image als Schauplatz von organisiertem Verbrechen sorgte erneut für Ärger. Das Paar ließ sich davon aber nicht abhalten





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