Dua Lipa und Callum Turner genießen ihre Flitterwochen an der italienischen Amalfiküste

Dua Lipa und ihr Ehemann Callum Turner genießen ihre Flitterwochen an der italienischen Amalfiküste. Die beiden Popstars kleben sich den ganzen Tag aneinander und lassen keinen Zweifel darüber entstehen, wie sehr sie sich voneinander angezogen fühlen.

Dua Lipa und ihr Ehemann Callum Turner genießen ihre Flitterwochen an der italienischen Amalfiküste . Die beiden Popstars kleben sich den ganzen Tag aneinander und lassen keinen Zweifel darüber entstehen, wie sehr sie sich voneinander angezogen fühlen.

Sie haben sich zwei rot-weiße Schwimmringe gemietet, in denen sie auf dem Meer im tiefblauen Wasser treiben und sich gegenseitig die Füße streicheln. Dua trägt dabei einen goldfarbenen Bikini und ein gemustertes Bandana über ihrem schwarzen Haar. Auch im Wasser tragen beide ihre Eheringe. Auf ihrer Einzelliege tauschen Dua und Callum eng umschlungen Küsse und Zärtlichkeiten aus.

Später raucht Dua eine Zigarette, während sie sich topless ein bisschen Sonne auf den Rücken scheinen lässt. Entspannung pur! Mit ihrem Schatz geht es dann unter eine Felsendusche, unter der sich das Paar küsst und umarmt. Auf einer Sonnenliege geht die Kuschelei weiter.

Dua liegt auf Callum - sogar beim Essen, Trinken und Lesen. Begleitet wird dies immer wieder durch innige Küsse und Berührungen





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Dua Lipa Callum Turner Flitterwochen Amalfiküste Italien

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