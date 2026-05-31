Die Sängerin und der Schauspieler haben sich in der Old Marylebone Town Hall in London getraut. Die Feier soll lediglich der Auftakt für eine ganze Hochzeitswoche sein.

Dua Lipa und Callum Turner haben sich das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand in der Old Marylebone Town Hall in London statt, im engsten Familien- und Freundeskreis.

Die kleine Feier beim Standesamt soll lediglich der Auftakt für eine ganze Hochzeitswoche sein. Die Sängerin hat ein helles Ensemble von Schiaparelli getragen, während der Schauspieler ein Ton-in-Ton-Outfit in einem dunklen Marineblau getragen hat. In der kommenden Woche soll es eine große Feier in Palermo, Sizilien geben, zu der auch zahlreiche prominente Gäste geladen sind. Zu den Gästen zählen Freunde aus der Showbiz-Welt, darunter die Sängerinnen Charli XCX, Tove Lo, Mark Ronson und Donatella Versace.

Es kursieren sogar Gerüchte, dass Sir Elton John dort auftreten könnte. Der Modedesigner Simon Porte Jacquemus soll mindestens eines der Kleider entworfen haben, die Lipa bei ihren Hochzeitsfeierlichkeiten tragen wird. Lipa und Turner sind seit 2024 ein Paar und haben sich im Juni 2025 verlobt





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