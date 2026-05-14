Dua Lipa verklagt Samsung - Rechteverletzung im Copyright?

Die Starssängerin Dua Lipa verklagt Samsung, der Konzern ist es beklagt, ihr Schutzrecht verletzt zu haben.

In einer Mitteilung erklärte der Konzern: "Das Bild von Dua Lipa wurde im Jahr 2025 verwendet, um Inhalte von Drittpartnern darzustellen, die auf Samsung TVs verfügbar sind.

Ursprünglich wurde das Bild von einem Content-Partner für den kostenlosen Streamingdienst Samsung TV Plus bereitgestellt. Die Nutzung erfolgte erst, nachdem der Content-Partner ausdrücklich zugesichert hatte, dass sämtliche hierfür erforderlichen Rechte eingeholt worden seien – einschließlich der Nutzung auf Verkaufsverpackungen.

" Der Rechtsstreit dreht sich um die Benutzung eines Fotos der Sängerin auf der Verpackung von Fernsehgeräten. Dua Lipa wirft dem Konzern vor, ohne ihre Zustimmung und ohne entsprechendes Entgelt ein Foto von ihr, das 2024 bei einem Festival Backstage aufgenommen wurde, für Werbezwecke benutzt zu haben. Samsung hat "großen Respekt vor Dua Lipa" und dem geistigen Eigentum von Künstlern, hieß es weiter. Man suche den Austausch mit der Sängerin und sei "offen für eine konstruktive Lösung".

Eingereichten Klageschrift hatte der Popstar den Konzern bereits im vorigen Jahr aufgefordert, das Bild zu entfernen, doch Samsung habe auf ihre Mahnung "abweisend und gleichgültig" reagiert und es weiter genutzt. Die 30-Jährige zitiert in dem Rechtsdokument unter anderem Äußerungen von Kunden, die auf der Plattform X schrieben, dass das Foto der Sängerin auf dem Karton sie zum Kauf des Fernsehers verleitet habe.

In britischer Boulevardzeitung: Dua Lipa wehrt sich gegen Bericht über Entlassung ihres Agenten Die für Songs wie "Houdini" oder "Dance The Night" bekannte Grammy-Preisträgerin macht geltend, dass der Konzern ihre Markenidentität ausgenutzt habe. Neben der Schadensatzforderung von 15 Millionen Dollar pocht die Sängerin darauf, die Nutzung des Fotos sofort zu unterlassen. 2018 erzählte sie dem "SPIEGEL" über ihre Anfänge und was sie an ihrem Erfolg stört





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