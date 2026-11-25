Dubai lockt mit niedrigen Steuern, schnellen Firmengründungen in Freihandelszonen und einer Aufenthaltserlaubnis ab 7500 Euro. Trotz höherer Lebenshaltungskosten und fehlendem Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland kann sich die Auswanderung für Selbstständige ab 10.000 Euro monatlichem Einkommen auszahlen.

– das macht Dubai zu einem der attraktivsten Ziele für Unternehmer und Onlineworker. Wer sich in einer der mehr als 30 Freihandelszonen niederlässt, kann eine Firma gründen, auch ohne eine Betriebsstätte in Dubai zu betreiben.

Die Kosten für eine Aufenthaltserlaubnis inklusive Firmengründung beginnen bei etwa 7500 Euro im Jahr. Auf Gewinne bis 375.000 AED, also umgerechnet rund 91.000 Euro, müssen Unternehmen gar keine Körperschaftsteuer zahlen, auf alles, was darüber liegt, fallen überschaubare neun Prozent Steuern an. Wichtig: Deutschland hat kein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen Dubai gehört. Wer steuerfrei leben will, muss seinen Wohnsitz dauerhaft dorthin verlagern.

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Das Auswandern geht extrem schnell.

„Der ganze Prozess, also Firmengründung, Einreisevisum und Visum vor Ort, dauert nur ungefähr drei Wochen“, sagt Clemens Kohlbacher von der Agentur Global Setup, der vor allem Dubai-Auswanderer berät. Wer sein Unternehmen aus Deutschland mitnehmen will, muss dem deutschen Fiskus in der Regel Wegzugsteuer bezahlen. Anteile an einer GmbH oder einer AG werden dann fürs Finanzamt fiktiv verkauft. Auf diesen real nicht existierenden Veräußerungsgewinn wird dann Einkommensteuer fällig.

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Kohlbacher macht den Kunden oft die Rechnung auf, wie viele Jahre sie in Dubai leben müssten, um trotz der Wegzugsteuer zu profitieren. Er gibt auch zu bedenken, dass die Lebenshaltungskosten in Dubai höher sind als in Deutschland. Sein Fazit: „Wer selbstständig ist und sich etwa 10.000 Euro pro Monat auszahlen kann, für den lohnt sich der Steuervorteil trotz der höheren Kosten so richtig.

“ Doch es muss nicht unbedingt Dubai sein. Extreme Steuervorteile gibt es für Auswanderer auch im Süden Europas – oder in einigen Ländern Asiens und Südamerikas. Eine Übersicht über die attraktivsten Staaten und ihre Steuerprivilegien für Zuwanderer.