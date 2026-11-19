Die Dubai Polizei präsentiert leistungsstarke neue Streifenfahrzeuge. Die BMW M 1000 RR erreicht 314 km/h und überholt den Land Rover Defender im Tempo deutlich bei offiziellen Präsentationen.

Bei der Präsentation neuer Einsatzfahrzeuge auf dem World Police Summit in Dubai hat die Dubai Police zwei Hochleistungsmodelle vorgeführt, die technische Grenzen verschieben. Im Zentrum des Interesses standen sowohl das erste Luxus-Motorrad der Flotte als auch ein hochmoderner Geländewagen, die beide deutlich über den Standards herkömmlicher Streifenfahrzeuge liegen.

Die Dubai Polizei stellte dabei fest, dass die neu vorgestellte BMW M 1000 RR den Land Rover Defender V8 beim Höchsttempo um ganze 74 Kilometer pro Stunde überholt. Während der Geländewagen mit 525 PS durchaus eine Attraktion darstellt, bleibt er im direkten Vergleich zur zweirädrigen Maschine im Geschwindigkeitsrekord weit hinterher. Die Präsentation in der Emiratshauptstadt unterstreicht den technischen Anspruch der lokalen Polizeikräfte.

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Technische Daten der BMW M 1000 RR

Die BMW M 1000 RR ist historisch bedeutsam, da sie das allererste Motorrad in der Luxus-Streifenflotte der Dubai Police darstellt. Das Fahrzeug ist mit einem Vierzylinder-Motor ausgestattet, der auf einem Hubraum von weniger als einem Liter 218 PSleistung erzeugt. Die Leistungsdaten sind beeindruckend, da die Maschine den Sprint von null auf 100 Kilometer pro Stunde in einer Zeit von nur 3,1 Sekunden absolviert.

Die technische Spitze der Maschine liegt bei einer Höchstgeschwindigkeit von 314 km/h. Diese Spezifikationen machen das Motorrad zu einem der schnellsten Serienfahrzeuge auf dem Markt. Die Dubai Police setzt dieses Fahrzeug nicht primär für reine Geschwindigkeitsrekordfahrten ein, sondern für die strategische Präsenz an bestimmten Orten.

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Einsatzstrategie und Aufgabenverteilung

Laut Angaben der Polizei ist der geplante Einsatzbereich der BMW M 1000 RR deutlich gemütlicher als die reinen Fahrleistungen suggerieren könnten. Die Beamten sollen mit dem Motorrad vor allem an beliebten Ausflugszielen und an bekannten Wahrzeichen der Stadt ihre Präsenz zeigen. Ziel ist es, durch sichtbare Anwesenheit das Sicherheitsgefühl der Bürger und Besucher zu stärken, anstatt nur auf Notfälle zu reagieren.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von der traditionellen Rolle von Streifenfahrzeugen, die oft reaktiv agieren. Durch die Nutzung eines schnellen und auffälligen Motorrads kann die Polizei flexibel auf unterschiedliche Verkehrslagen reagieren und gleichzeitig eine starke symbolische Wirkung in touristisch und gesellschaftlich relevanten Zentren entfalten.

Details zum Land Rover Defender V8

Auch der vorgestellte Land Rover Defender ist für einen herkömmlichen Streifenwagen alles andere als gewöhnlich. Unter der Haube des Fahrzeugs verbirgt sich ein Fünfliter-V8-Motor mit Kompressoraufladung. Dieser Aggregat liefert eine Leistung von 525 PS und ein Drehmoment von 625 Newtonmetern. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Achtgangautomatik, die die Leistung an alle vier Räder des Fahrzeugs weiterleitet.

Trotz eines erheblichen Eigengewichts von rund 2,6 Tonnen benötigt der Defender laut offiziellen Angaben der Dubai Police nur 5,2 Sekunden, um von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit des Geländewagens liegt bei 240 km/h. Diese Werte machen ihn zu einem leistungsfähigen, wenn auch im direkten Vergleich zur BMW langsameren, Fahrzeug.

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Spezialausstattung und Unklarheiten im Einsatz

Das Fahrzeug ist zudem mit speziellen Fahrprogrammen für unterschiedliche Untergründe ausgestattet, was die Vielseitigkeit im Gelände erhöht. Ein weiteres Highlight ist die 3D-Rundumkamera, die den Fahrern einen vollständigen Überblick über das Umfeld ermöglicht. Wenn der Defender bei einer Durchfahrt im Wasser steht, zeigt das Auto die Wassertiefe an, um das Fahrzeug vor Beschädigungen zu schützen.

Ob diese spezielle Technik im täglichen Streifeneinsatz tatsächlich benötigt wird, bleibt unklar. Die Polizei gab keinen konkreten Einsatzort für den V8-defender an. Auch den Kaufpreis der hochmodernen Fahrzeuge hat die Dubai Police bewusst nicht veröffentlicht, sodass Details zu den Kosten der Anschaffung weiterhin im Dunkeln bleiben.