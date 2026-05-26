Dubiose Internetanbieter verlangen hohe Gebühren für Nachsendeaufträge

Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor dubiosen Internetanbietern, die Kunden viel zu hohe Gebühren für Nachsendeaufträge verlangen, obwohl der Service direkt bei der Post deutlich günstiger wäre. Einige Firmen wehren sich dagegen, aber die Deutsche Post hält die Kritik und rät Verbraucher zu besonderer Vorsicht bei Online-Angeboten rund um Nachsendeaufträge.

Dubiose Internetanbieter nutzen die Not vieler Reisender und Umzugshelfer, um hohe Gebühren für Nachsendeaufträge zu verlangen, obwohl der Service direkt bei der Post deutlich günstiger wäre.

Die Verbraucherzentrale Hamburg sieht dies als ein wachsendes Problem und warnt vor Seiten wie "nachsendeauftrag-direkt.com" oder "nachsendeauftrag.services", die sich auf den ersten Blick wie ein offizielles Angebot der Post anfühlen. Einige Firmen wehren sich dagegen, aber die Deutsche Post hält die Kritik und rät Verbraucher zu besonderer Vorsicht bei Online-Angeboten rund um Nachsendeaufträge. Besonders wichtig ist es, die Internetadresse genau zu prüfen





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