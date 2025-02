Ducati kündigt Motocross-Team für MXGP-Saison 2023 an

Ducati hat am Dienstagabend in Bergamo sein neues Motocross-Team für die MXGP-Saison 2023 vorgestellt. Das Team wird von Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini angeführt und wird mit der neuen Ducati Desmo450 MX ausgestattet sein. Neben Aruba.it als Hauptsponsor konnte Ducati auch die US-Schuhmarke DC Shoes als Partner gewinnen.

Die offizielle Vorstellung des Motocross -Werksteams von Ducati für die Klasse MXGP mit dem Schweizer Jeremy Seewer brachte am Dienstagabend in Norditalien einige Überraschungen. Eingebettet in die offizielle Präsentation des Line-ups von Ducati für die Superbike-WM wurde am Dienstagabend auch das neue Motocross -Projekt aus dem Hause Ducati für die Premierensaison vorgestellt.

Mit dabei war Ducati-Geschäftsführer Claudio Domenicali, Schauplatz war das Aruba Global Cloud Data Center Auditorium in Bergamo in Norditalien von Aruba-Firmenchef und Motorsport-Fan Stefano Cecconi. Der Schauplatz wurde auch deshalb gewählt, weil das Cross-Projekt ebenfalls mit dem Daten-Experten Aruba.it als Hauptsponsor und Namensgeber daherkommt. Wie bei Ducati üblich, führten bekannte italienische Moderatoren auf der Bühne durch das Programm – inklusive streng vorgegebenem Zeitplan und Ablauf. Mehrfach wurde auf die weltweite Attraktivität der Motocross-WM mit 20 Events, die in 180 Ländern von 780 Millionen Sehern begleitet wird, hingewiesen. Im Mittelpunkt stand in Bergamo einerseits das Fahreraufgebot mit Routinier Jeremy Seewer (30) und Mattia Guadagnini (22), aber auch das Motorrad, die Ducati Desmo450 MX, selbst. Optisch wirkt die Cross-Ducati im endgültigen WM-Trimm nochmals anders als zuletzt zum Beispiel in Mantua gesehen. Fakt ist: Die Marke Ducati zieht auch im Motocross namhafte Geldgeber an. Neben Hauptsponsor Aruba ist auch die US-Schuhmarke DC Shoes bei Ducati eingestiegen. Die Amerikaner kommen aus der Skater- und Freestyle-Abteilung und sehen weiteres Potenzial für die Marke in der Cross-Szene. Mit Logistik-Experte Flexbox und Monster sind auch Partner an Bord, die Ducati in der MotoGP-WM begleiten. Am Wochenende sind die Ducati-Asse bei der zweiten Station zur internationalen Italienischen Motocross-Meisterschaft in Montevarchi im Einsatz. Der WM-Auftakt erfolgt dann am 2. März im argentinischen Cordoba





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MOTOCROSS DUCATI MXGP JEREMY SEEWER MATTIA GUAGNINI ARUBA DC SHOES

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ducati MotoGP-Team bereitet sich auf die Herausforderungen der Saison 2025 vorBeim traditionellen Startschuss des Ducati-MotoGP-Projekts wurden die Schwerpunkte für die kommende Saison klar definiert. Neben dem Verlust des Satelliten-Teams Pramac Racing ist die Rückgewinnung der Startnummer 1, die zu Aprilia gewechselt ist, eine wichtige Aufgabe. Ducati Corse betont die Bedeutung von Harmonie, stetiger Weiterentwicklung und der Unterstützung des Fahrerpaars Pecco Bagnaia und Marc Márquez.

Weiterlesen »

MGM-Bonovo-Team wechselt von BMW zu DucatiDas Team MGM-Bonovo startet zum ersten Mal mit Ducati in der Superbike-WM. Der Wechsel von BMW war mit erheblichem Aufwand verbunden. Teamchef Michael Galinski und Fahrer Scott Redding sind zuversichtlich, dass das Team erfolgreich sein wird.

Weiterlesen »

Scott Redding kehrt zum Ducati-Team zurückScott Redding kehrt für die Superbike-WM 2025 zum Ducati-Team zurück. Nach zwei erfolgreichen Jahren bei Ducati, in denen er 2020 Vize-Weltmeister wurde, wechselte Redding zu BMW. Dort erzielte er jedoch keine vergleichbaren Erfolge. Redding wird für das MGM-Bonovo-Team fahren und sein Ziel ist es, das beste Independent-Team zu werden.

Weiterlesen »

Ciabatti (Ducati): Klare Meinung über Jeremy SeewerAm Wochenende treten in Mantua in Italien erstmals die neuen Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini gegen die versammelte, etablierte Motocross-MXGP-Konkurrenz an.

Weiterlesen »

Ski-WM Saalbach-Hinterglemm 2025: Felix Neureuther kritisiert Team Parallel und Team KombinationDie FIS feilt ständig an neuen Formaten und Disziplinen. Nicht immer kommen diese gut an. Auch Felix Neureuther ist skeptisch, was Parallel-Rennen, Team-Events und die neue Team-Kombination bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm angeht.

Weiterlesen »

'Höchststrafe': Medienschelte für ÖSV-Team nach Team-EnttäuschungDie österreichischen Medien haben nach dem Team-Wettbewerb zum Auftakt der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm kein gutes Haar an ihrer Mannschaft gelassen.

Weiterlesen »